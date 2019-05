"Jeżeli nie chcemy, aby w Polsce, w wyniku relokacji uchodźców, powstawały strefy szariatu, wybory musi wygrać PiS" - mówił prezes partii Jarosław Kaczyński podczas piątkowej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi.

Jarosław Kaczyński / PAP/Grzegorz Michałowski /

Prezes PiS podkreślił, że kwestia tzw. przymusowej relokacji imigrantów, wiąże się bezpośrednio z kwestią bezpieczeństwa Polski. Co się dzieje na zachód od naszych granic, to państwo wiecie. Nie chcę tego opowiadać, bo znów będą mówili, że mam jakieś uprzedzenia. A ja mówię po prostu o faktach. Faktach, którym się nie da zaprzeczyć - mówił.

Czy chcecie państwo, żeby w Polsce były strefy, gdzie rządzi szariat? - pytał Kaczyński, a sala odpowiedziała chóralnie "Nie". No właśnie i sądzę, że w Polsce jest bardzo niewiele osób, które tego chcą. A jeśli chcemy tego uniknąć, co się musi stać? Musi zwyciężyć Prawo i Sprawiedliwość - oświadczył.



Prezes PiS przestrzegał, że jeśli PiS nie wygra, społeczne programy tego ugrupowania - 500 plus od lipca dla każdego dziecka, obniżony wiek emerytalny, trzynasta emerytura, wyprawka, bezpłatne leki, czy podwyżka najniższych płac - mogą być zagrożone.



To wszystko, co uczyniliśmy, po to, by wszystkie grupy polskiego społeczeństwa żyły lepiej niż przedtem, to też będzie zagrożone - przekonywał Kaczyński.



Koledzy z naszej partii czasem mówią - przecież oni (opozycja) 8 lat rządzili i nie dali (pieniędzy na programy społeczne - PAP). No ale oni nie mogli dać. Tak rządzili, że nie można było wtedy dać. Bo oni nie potrafią rządzić, a my potrafimy - przekonywał Kaczyński.