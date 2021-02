Po tygodniach napięć w Zjednoczonej Prawicy dzisiaj po południu ma dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry - dowiedział się nieoficjalnie nasz dziennikarz Patryk Michalski. Koalicjanci mają rozmawiać między innymi o oczekiwanym przez Porozumienie odwołaniu trzech członków rządu oraz o niekonsultowanej dymisji wiceministra z Solidarnej Polski.

Zdjęcie z września 2018 roku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz prezes Porozumienia Jarosław Gowin podpisują porozumienie dotyczące współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy / Bartłomiej Zborowski / PAP

Po cichych tygodniach pełnych wzajemnego podgryzania i grillowania, koalicjanci będą próbowali się dogadać choć w części spornych spraw przed środowym posiedzeniem Sejmu - informuje dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

Zarówno Solidarna Polska jak i Porozumienie mają swoje oczekiwania wobec PiS-u: Zbigniew Ziobro i jego partia sprzeciwiają się odwołaniu Janusza Kowalskiego z funkcji wiceministra aktywów państwowych, a Porozumienie chce jak najszybszej dymisji ministrów Michała Cieślaka, Zbigniewa Gryglasa i Jacka Żalka, po tym jak Adam Bielan próbował przejąć partię Jarosława Gowina.

Zjednoczona Prawica spiera się również w sprawie podatku od mediów, którego nie chce poprzeć Porozumienie oraz w sprawie kandydata na prezydenta Rzeszowa.

Z kolei politycy PiS-u twierdzą, że zamierzają zdyscyplinować koalicjantów.

W tle spór o przywództwo w Porozumieniu

W ostatnim czasie doszło do sporu w kwestii kierownictwa Porozumienia. Europoseł Adam Bielan uważa, że trzyletnia kadencja Jarosława Gowina jako prezesa partii upłynęła w kwietniu 2018 roku, bo na nadzwyczajnym kongresie partii jesienią rok wcześniej wyboru prezesa nie przeprowadzono. Bielan uważa też, że to on w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, przejął obowiązki prezesa partii.

Z kolei Jarosław Gowin i jego zwolennicy przekonują, że 5 lutego decyzją krajowego sądu koleżeńskiego Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii.

13 lutego ten sam sąd koleżeński zdecydował o wykluczeniu z Porozumienia kolejnych ośmiu członków, w tym trzech posłów; wśród wyrzuconych z ugrupowania są m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, minister-członek RM Michał Cieślak i Włodzimierz Tomaszewski.

Przedstawiciele Porozumienia poinformowali ponadto, że Żalkowi, Gryglasowi i Cieślakowi cofnięte zostały rekomendacje do zasiadania w rządzie Mateusza Morawieckiego.