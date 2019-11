Jezioro Gopło odsłoniło drewniane konstrukcje sprzed tysiąca lat. Dzięki niskiemu stanowi wody zauważyło je mieszkające w pobliżu małżeństwo archeologów. Twierdzą, że w tym miejscu mógł istnieć most lub port związany z funkcjonowaniem wczesnośredniowiecznego grodziska w Mietlicy.

Odkrycie archeologiczne - konstrukcje drewniane sprzed tysiąca lat, pod grodziskiem we wsi Mietlica / \Tytus Żmijewski / PAP

Odsłonięta konstrukcja drewnienia (palisada z wyciosanych desek, rynna kłodowa i pale) ma kilkadziesiąt metrów długości. Zdaniem archeologów może pochodzić z okresu funkcjonowania mietlickiego grodu (IX-XII wiek).

Na pewno nie były to umocnienia dla całego grodziska. Widać już zakres tej konstrukcji, która ma kilkadziesiąt metrów. A przynajmniej ponad 30 metrów uwidocznił niski stan wody. To zdecydowanie za mało, żeby mówić, że spełniała ona funkcję obronną. Taką co do zasady spełniało samo grodzisko, ale nasze odkrycie było raczej wzmocnieniem nadbrzeża związanym np. z istniejącym tutaj portem. Na pewno wał w tym miejscu był lepiej zabezpieczony przed podmywaniem, ale trudno mówić, żeby była to główna funkcja tak skomplikowanej konstrukcji - mówi Robert Wyrostkiewicz, który dokonał odkrycia razem z żoną Darią - również archeologiem.

Grodzisko we wsi Mietlica (gmina Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie) nad jeziorem Gopło / Tytus Żmijewski / PAP

W ich ocenie Gopło nadal skrywa kolejne tajemnice.

Nie znamy dokładnych zarysów Gopła sprzed tysiąca lat. Nie wiemy też, gdzie te konstrukcje się kończą, bo w pewnym momencie wchodzą one w ziemię, wchodzą w brzeg, który zazwyczaj zalany jest wodą. Nie wiemy, jakie zabytki będzie można odnaleźć wokół. Czy są to zabytki o charakterze handlowym czy rybackim. Jeśli niski stan wody utrzyma się, wskazane byłyby badania wykopaliskowe, przynajmniej sondażowe - powiedział Wyrostkiewicz.

Odkrywca Robert Wyrostkiewicz pozuje przy swoim znalezisku archeologicznym / Tytus Żmijewski / PAP

Jego zdaniem, że badania trzeba zrobić jak najszybciej, gdyż zachowanie się tych konstrukcji przez tyle lat możliwe było dzięki ograniczonemu dostępowi tlenu. Konserwowała je woda. Teraz, gdy są odsłonięte, ich trwałość może być poważnie zagrożona.

Jako pierwszy o odkryciu nad Gopłem napisał portal iKruszwica.pl.