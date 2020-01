Jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa na warszawskiej Pradze. W czwartek w jednym z mieszkań znaleziono ciała 25-letniej kobiety i jej 7-letniego syna. Według śledczych, sprawcą jest mąż kobiety, który popełnił samobójstwo.

Kamienica, w której znaleziono ciała kobiety i jej syna / Tomasz Gzell / PAP

Pracujący w praskiej kamienicy prokuratorzy opisywali, że ofiary miały wiele ran kłutych. Na miejscu było bardzo dużo różnego rodzaju śladów. Do ich dokumentowania wykorzystano specjalny skaner 3D, którym wykonano także zdjęcia.

Zlecono też sekcję zwłok kobiety i jej syna.

Przeprowadzono już sekcję zwłok męża kobiety, którego ciało odnaleziono w lesie w okolicach Lipna w województwie kujawsko-pomorskim.

Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Według wstępnych ustaleń, to on był sprawcą zbrodni.