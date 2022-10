Maciej Świrski został wybrany na przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Agnieszka Glapiak została jego zastępcą - poinformowała w poniedziałek rzecznik prasowy KRRiT Teresa Brykczyńska.

W poniedziałek odbyło pierwsze posiedzenie KRRiT w nowym składzie. Wybrano przewodniczącego Krajowej Rady, którym został Maciej Świrski. Jego zastępcą została Agnieszka Glapiak.



Członkami KRRiT są także: Marzena Paczuska-Tętnik, dr hab. Hanna Karp oraz dr hab. Tadeusz Kowalski.



Maciej Świrski od 2017 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej jako jej wiceprzewodniczący, a od 2021 r. był jej przewodniczącym. Wcześniej, bo do 2018 roku był wiceprzewodniczącym kontrowersyjnej Polskiej Fundacji Narodowej.

Świrski jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, PMTP University of Wisconsin (Milwaukee), MBA (Akademia Koźmińskiego). W 2012 r. założył Redutę Dobrego Imienia - Polską Ligę przeciw Zniesławieniom, której jest prezesem. Statutowym celem fundacji jest obrona dobrego imienia Polski na drodze prawnej i informacyjnej.



Agnieszka Glapiak to b. dyrektor CIR, dziennikarka, politolog i urzędnik administracji publicznej. Jest specjalistą w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu politycznego, a także specjalistą w dziedzinie samorządu terytorialnego.



Glapiak to doktorantka Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia MBA, a także podyplomowe studia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Utworzyła i prowadzi think tank: Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej, które działa w ramach Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

