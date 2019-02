"Złożyłam dziś rezygnację z członkostwa w Partii Razem" – poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jedna z liderek ugrupowania. Jak podaje PAP, miała ona być wspólnego startu w najbliższych wyborach z Wiosną Roberta Biedronia, przeciwko któremu opowiedziały się władze Razem.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk / Leszek Szymański / PAP

Informując o swoim odejściu z Partii Razem Dziemianowicz-Bąk, która zasiadała w zarządzie tego ugrupowania nieprzerwanie od grudnia 2015 r., podkreśliła, że rezygnuje tym samym z planów kandydowania w wyborach oraz staje się bezpartyjna.



"Powodów mojej decyzji jest wiele i są złożone. Jak to często bywa, w ich centrum leży różnica zdań co do kierunków, w jakich zmierza organizacja. Nie bez znaczenia jest także styl oraz metody jej działania w ostatnim czasie, z którymi się głęboko nie zgadzam" - napisała na Facebooku. "Niezależnie od mojej decyzji, życzę wszystkim osobom pozostającym w Razem, a także kierownictwu partii sukcesu w nadchodzących wyborach" - dodała.



Dziemianowicz-Bąk zapewniła jednocześnie, że nie podjęła na razie "żadnych dodatkowych decyzji" dotyczących swojej politycznej przyszłości.





Jak poinformowała rzeczniczka Partii Razem Dorota Olko, rezygnacja jednej z dotychczasowych liderek Partii Razem ma związek z jej poparciem dla koncepcji porozumienia z Wiosną Roberta Biedronia i wspólnego startu z tą formacją w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Większość zarządu Razem i rada krajowa ugrupowania ostatecznie opowiedziały się tymczasem za alternatywnym wariantem budowania porozumienia wyborczego z ugrupowaniami "lewicy społecznej".