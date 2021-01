"W weekend śnieg spadnie w całym kraju, największe opady spodziewane są w nocy z piątku na sobotę w południowo-zachodniej części kraju oraz w sobotę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu" - ostrzega rzecznik i synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Spodziewane są też gęste mgły. Na drogach może być ślisko. Termometry mogą pokazać nawet -11 st. C.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Śnieżny i zimowy weekend to zasługa kolejnego niżu, który przetacza się nad Polska. Już teraz w Białymstoku pokrywa śniegowa ma grubość 40 cm. Dla porównania w Zakopanem śniegu jest dwa razy mniej - 20 cm.

W piątek po południu w południowo-zachodniej części kraju - według prognoz IMGW - spadnie do 10 cm śniegu, a w kolejnych dniach spodziewany jest dalszy przyrost pokrywy śniegowej - o kolejne kilka centymetrów. Śnieg spadnie głównie w Sudetach, Beskidzie Żywieckim i Śląski - tu opadów może być jeszcze więcej.



IMGW już wydało ostrzeżenie dla południowo-zachodniej części kraju w związku z prognozami intensywnych opadów śniegu.

Białego puchu można się również spodziewać w sobotę - szczególnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu - także tam spadnie do ok. 10 cm śniegu.



To największe wartości, ale sypać będzie w całym kraju, również na północy, w województwie pomorskim - tam dziś i jutro może dopadać do ok. 5 cm. Ten śnieg będzie widoczny przez cały weekend - powiedział Grzegorz Walijewski z IMGW.



Biało, ale cieplej

Synoptyk uspokaja, że nie jest spodziewane nadejście wielkich mrozów. Prognoza przewiduje, że dzisiejszej nocy najzimniej ok. -10 st. będzie na wschodzie; ok. -4 st. w centrum i na zachodzie. Najcieplej będzie natomiast nad morzem - około 0 st.





Prognoza pogody na 30 stycznia /INTERIA.PL



W sobotę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można się spodziewać śliskich dróg i chodników. Dodatkowo nocą mogą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Szczególnie niebezpiecznie - jak wskazuje IMGW - będzie w północnej części województwa mazowieckiego, a także w woj. podlaskim oraz w północnej części Lubelszczyzny.



W nocy z soboty na niedzielę termometry mogą pokazać -11 st. na wchodzie, w centrum około -5 i -8 st. na zachodzie. Najcieplej ponownie będzie nad morzem - ok. 0 i na Pomorzu ok. -2 st.



Te wartości nie są znaczące, natomiast będzie padał śnieg, miejscami deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Dzisiejszej nocy ślisko będzie w województwach południowo-zachodnich. Tam śnieg w pierwszych godzinach będzie się topił i przymarzał - ostrzegł Walijewski.



Pogoda na niedzielę

Prognoza pogody na 31 stycznia / INTERIA.PL

Niedziela przyniesie więcej słońca, ale mróz nie odpuści. Przelotne opady śniegu prognozowane są jedynie na Pomorzu i w woj. warmińsko-mazurskim.

Termometry pokażą od -3 st. w Lublinie, do 1 st. w Szczecinie.

Wraz z nastaniem nowego tygodnia temperatury spadną, a opady śniegu ustaną. Zaskoczeniem będzie środa - ma być ciepła i deszczowa.

