Czy zima zostanie z nami na dłużej? Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znaczne ochłodzenie czeka nas w pierwszej, a także trzeciej dekadzie lutego. Najniższe temperatury pojawią się od 3 do 6 lutego. Zobacz, co nas czeka w pogodzie w najbliższych tygodniach!

Jaka pogoda w lutym? / Grzegorz Momot / PAP

Długoterminowa prognoza warunków meteorologicznych (...) jest ściśle zależna od cyrkulacji atmosferycznej, która w horyzoncie kilku tygodni, z różnych przyczyn, może przebiegać w odmienny sposób niż zakładano w dniu opracowania - zaznacza IMGW w swojej analizie.

Instytut korzysta z różnych modeli, aby przewidzieć prognozę pogody kilka tygodni do przodu. Między innymi z modelu IMGW-TWS i WRF-CFS.





W odniesieniu do wyników modelu TWS, dla pierwszych 10 dni lutego pogoda będzie przedstawiała się następująco:



Na południu Polski minimalna temperatury powietrza wyniesie od -15°C do -5°C w szczytowych partiach górskich. Południowy wschód to obszar, gdzie termometry wskażą do 1°C.



Na wschodzie i północnym-wschodzie kraju od nawet -13°C do 2°C. W centrum kraju minimalna temperatura powietrza osiągnie od -10°C do 2°C.



Na zachodzie kraju temperatura minimalna wyniesie od -7°C do 4°C.





Minimalne temperatury w poszczególnych dniach lutego / IMGW.pl /

Takie są przewidywania IMGW dotyczące minimalnej temperatury. Jeśli chodzi o wartości maksymalne - te mogą osiągnąć do 10°C na przeważającej części kraju. Najcieplej na zachodzie.

Chłodniej będzie w górach, maksymalnie 2°C na Śnieżce. W okolicach "polskiego bieguna zimna", a więc w Suwałkach również będzie chłodno, maksymalnie 6°C.

Temperatury maksymalne w poszczególnych dniach lutego / IMGW.pl /

Mniej łaskawe są wyniki drugiego, eksperymentalnego modelu WRF-CFS.



Analiza wskazuje na znaczne ochłodzenie w pierwszej i trzeciej dekadzie lutego, a wartości temperatury powietrza są wyraźnie niższe od prognozowanych przez model IMGW-TWS.



Jeśli chodzi o najchłodniejsze obszary - te są jednak bardzo podobne.



Minimalna temperatura powietrza dla północno-wschodniej części Polski oraz terenach górskich - na przełomie drugiej i trzeciej dekady lutego słupki rtęci wskażą nawet -20°C. W kolejnych dniach zimno będzie na coraz większym obszarze.

Bardzo zimno może być w okolicach Białegostoku. Tam nawet, uwaga, -28°C. Północny zachód i zachód kraju to obszar gdzie minimalna temperatura wyniesie -5°C.

Minimalne temperatury pod koniec lutego / IMGW.pl /

"Wydaje się to nieprawdopodobne natomiast należy mieć na uwadze, że różnica temperatury pomiędzy biegunem zimna w Suwałkach i biegunem ciepła we Wrocławiu nie raz już potrafiła wynosić kilkanaście stopni" - podkreśla IMGW.