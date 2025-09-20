Monica Bellucci nie jest już z Timem Burtonem. Para ogłosiła, że rozstała się po dwóch latach bycia razem.

Tim Burton i Monica Bellucci / Rex Features/EAST NEWS / East News

We wspólnym oświadczeniu nadesłanym agencji AFP para napisała, że rozstała się "z wielkim szacunkiem i głęboką troską". Związek artystów trwał dwa lata.

60-letnia włoska aktorka Monica Bellucci i 67-letni reżyser Tim Burton poznali się po raz pierwszy na czerwonym dywanie podczas Festiwalu Filmowego w Cannes we Francji w 2006 roku. Wtedy jednak byli związani z innymi osobami.

Początkowo ukrywali swoją miłość

Para odnowiła kontakt w 2022 roku, gdy Bellucci wręczyła Burtonowi nagrodę Lumière na Festiwalu Lumière we Francji.

Niedługo potem pojawiły się plotki o ich romansie. Widziano ich razem w Madrycie w Hiszpanii. Publicznie potwierdzili swój związek dopiero podczas wspólnego występu na Festiwalu Filmowym w Rzymie w październiku 2023 roku.

Burton obsadził Bellucci w roli złowrogiej Delores w filmie "Beetlejuice Beetlejuice" z 2024 roku.

Oboje mają za sobą długotrwałe związki

Przed romansem z Bellucci, Burton pozostawał w długotrwałym związku z aktorką Heleną Bonham Carter (w latach 2001-14). Para ma dwójkę dzieci - syna Billy'ego urodzonego w 2003 roku i córkę Nell urodzoną w 2007 roku. Reżyser i aktorka współpracowali przy wielu projektach, w tym "Alicji w Krainie Czarów", "Gnijącej pannie młodej" czy "Charliem i fabryce czekolady".

Choć nigdy nie byli małżeństwem, gdy ich związek się zakończył, Bonham Carter określiła to jako "rozwód".

Przeszłam przez bardzo bolesny rozwód - powiedziała w 2022 roku w podcaście Therapy Work. To był długotrwały proces. Po drugie, to nie jest coś skończonego. To się nigdy nie kończy. Nawet jeśli się z kimś rozwodzisz, to jest to rodzaj małżeństwa, jeśli masz z nim dzieci. Relacja musi się zmienić. To bardzo skomplikowana sprawa, jak się dzielić dziećmi - opowiadała.

Bellucci przez kilkanaście lat (1999-2013) była żoną francuskiego aktora Vincenta Cassela. Para ma dwie córki - Devę urodzoną w 2004 r. i Léonie - urodzoną w 2010 roku.