"Jeśli zostało popełnione przestępstwo w związku ze zgromadzeniem narodowców w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz, to zostaną wyciągnięte konsekwencje" - powiedział w TVP Info szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. W niedzielę obchodzono uroczyści 74. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Przed oficjalnymi uroczystościami około dwustu narodowców przemaszerowało od oświęcimskiego dworca kolejowego do byłego obozu Auschwitz I.

Narodowcy na ulicach Oświęcimia / Andrzej Grygiel / PAP

Na niedziele, główne uroczystości, przyjechało ponad 50 byłych więźniów Auschwitz oraz innych obozów. Uroczystości odbyły się w budynku tzw. Centralnej Sauny na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Uczestniczyli w nich m.in. premier Mateusz Morawiecki, duchowni różnych religii, dyplomaci m.in. z Rosji i Izraela. Uroczystości patronował prezydent Andrzej Duda. 27 stycznia na świecie obchodzony był jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Niedzielne uroczystosci w Oświęcimiu / Andrzej Grygiel / PAP

Narodowcy idą w marszu

Przed oficjalnymi, niedzielnymi uroczystościami około dwustu narodowców przemaszerowało od oświęcimskiego dworca kolejowego do byłego obozu Auschwitz I. Przeciwko protestowało kilka osób z transparentem "Faszyzm stop!" i flagą Izraela. Przedstawiciel jednego ze środowisk narodowych Piotr Rybak, pomysłodawca marszu, mówił, że "patrioci polscy, narodowcy, nacjonaliści" upomnieli się o najwyższe wartości: Boga, Honor, Ojczyznę. Według krakowskiej "Gazety Wyborczej" Rybak miał pytać uczestników marszu: "Czy my jesteśmy krajem niepodległym?"; "Czas walczyć z żydostwem i uwolnić od niego Polskę! Gdzie są rządzący tym krajem? Przy korycie! I to trzeba zmienić".



Policja: Była zgoda

74 lata temu Armia Czerwona otworzyła bramy obozu Auschwitz 27 stycznia 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy niemieckiego obozu Auschwitz. Skrajnie wyczerpani więźniowie, których było tam jeszcze ok. 7 tys. - w tym pół tysiąca dzieci - witali ich jako wyzwolicieli. czytaj więcej

Rzecznik komendanta głównego policji mł. insp. Mariusz Ciarka podkreśla, że Piotr Rybak nie uzyskał zgody na zgromadzenie na terenie b. obozu Auschwitz. Zgromadzenie odbywało się na terenie miasta i zgodnie z ustawą, zgodę wyraził na nie prezydent Oświęcimia.



Jacek Sasin niedzielne wydarzenia skomentował w poniedziałek w TVP Info. Przywołał wpis na Twitterze lidera PO Grzegorza Schetyny, który stwierdził: "Faszyści i antysemici w Auschwitz to obraza wszystkich ofiar obozu, Holocaustu i II wojny. Tolerowanie takich zachowań przez obecny rząd jest moralnie ohydne i szkodzi Polsce. Nowy rząd wybrany po wyborach skończy z takimi ekscesami natychmiast".

Według Jacka Sasina, Grzegorz Schetyna próbuje oskarżać rząd PiS za "godną pożałowania manifestację". Jak tłumaczył, manifestacja była legalna, bo zgodę na nią wyraził prezydent Oświęcimia. A prezydentem jest były polityk PO Janusz Chwierut. Jeśli Grzegorz Schetyna chciał jakiekolwiek władze piętnować, to powinien piętnować władze samorządowe, które wyraziły taką zgodę - powiedział gość TVP Info. Jacek Sasin zwrócił również uwagę, że służby zabezpieczyły materiał dowodowy. Jeśli zostało popełnione przestępstwo, to zostaną wyciągnięte konsekwencje - zadeklarował. Jesteśmy jednoznaczni. Tak jak doszło za naszych rządów do skazania pana Rybaka za spalenie kukły Żyda - co również miało miejsce za rządów PO - tak będzie również teraz - dodał.



Policja zapewnia, że po zabezpieczeniu rocznicowych uroczystości wyzwolenia obozu Auschwitz, ruszyły analizy nagrań i zdjęć z marszu narodowców.



Piotr Rybak został prawomocnie skazany za spalenie w 2015 r. na wrocławskim rynku kukły symbolizującej Żyda.

Opracowanie: