​Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" apeluje do sędziów, by zrezygnowali ze stanowisk, które zajęli za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ma to być reakcja na ujawnione ostatnio informacje o zorganizowanej nagonce i akcji szkalowania sędziów, którzy sprzeciwiali się zmianom w wymiarze sprawiedliwości.

