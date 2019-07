W woj. lubuskim i dolnośląskim obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem - informuje w środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW ostrzega również przed intensywnymi opadami deszczu na południu Małopolski.

Fala upałów w Europie / JULIEN DE ROSA / PAP/EPA

Wcześniej alert dotyczył całego obszaru województw: lubuskiego i dolnośląskiego, obecnie nie obowiązuje on w południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego. Temperatura w miejscach objętych alertem może wynieść w dzień nawet od 29 do 31 stopni, a temperatura minimalna w nocy osiągnie od 16 do 18 st.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.



Podczas upałów nie można zostawiać dzieci w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyśpieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy - należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999. Bez opieki w autach nie powinno się zostawiać również zwierząt.



IMGW wydało również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla powiatu tatrzańskiego w woj. małopolskim. Jak podaje, prognozowana dobowa wysokość opadów (od godz. 7 we wtorek do końca ważności ostrzeżenia) lokalnie w Tatrach może osiągnąć 35 mm.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w tym obszarze, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów IMGW.