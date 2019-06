Najbliższe dni zapowiadają się niezwykle gorące. A z upałem trzeba sobie radzić. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy mapkę, na której możecie oznaczać miejsca, w których jest szczególnie upalnie. Czekamy także na Wasze porady dotyczące tego, jak należy sobie radzić z gorącem!

Po pierwsze - dbaj o cień

W miarę możliwości w godzinach południowych nie należy wychodzić na słońce. Najlepiej zostać w budynku albo wybrać się na spacer do lasu. Ulic najlepiej unikać - rozgrzany beton i asfalt oddają swoje ciepło.



Co jednak z domem lub mieszkaniem? Najważniejsze, by nie wpuszczać do środka rozgrzanego powietrza. Wietrzyć należy nocą, by wpuścić nieco chłodu. W ciągu dnia należy szczelnie zamykać okno i zasłaniać je - najlepiej materiałowymi roletami lub żaluzjami z aluminium. Istotne, by były one białe, gdyż takie najskuteczniej odbijają światło.

Jeśli mieszkamy w domu, to południową ścianę warto obsadzić pnączami, np. bluszczem lub dzikim winem. Mury wtedy będą znacznie chłodniejsze.

Pij wodę, lej wodę

W trakcie upałów należy pić dużo chłodnej wody, aczkolwiek nie takiej prosto z lodówki, gdyż może spowodować ból gardła. Najlepiej ponad dwa litry. Kiedy siedzimy w domu warto mieć ciągle obok siebie szklankę i za każdym razem, gdy widzimy, że jest pusta - należy ją napełniać.

Oprócz tego nie zapominajmy o zimnych prysznicach. W trakcie dni gorących powinniśmy wziąć przynajmniej jedną chłodną kąpiel. Jeśli jednak takiej możliwości nie mamy (bo np. siedzimy za długo w pracy), to przynajmniej przemyjmy zimną wodą twarz i kark. Kiedy czujemy, że w butach mamy prawdziwą saunę, to warto także napełnić miskę wodą i chwilę pomoczyć w niej stopy.

Ubieraj lekkie i jasne ubrania

Czerń może i jest elegancka oraz uniwersalna, ale ciemne ubrania nie przyniosą nam ulgi w upały. Warto postawić na odzież białą lub w innych jasnych kolorach.

Istotny jest też materiał, z którego wykonane są nasze ubrania. Idealnie na wysokie temperatury będą się sprawowały np. sukienki, spodnie lub koszule z lnu. Materiał ten jest bowiem przewiewny i dobrze pochłania wilgoć. Można także zdecydować się na dobrej jakości bawełnę lub włókno bambusowe. Ale odzieży z jedwabiu lepiej powiedzieć: nie.

