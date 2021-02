Nadchodząca noc na Podlasiu może być bardzo mroźna. Lokalnie temperatura może spaść do -20 st. C, podobnie jak w rejonach podgórskich Karpat. Będzie też intensywnie padać śnieg. Ostrzeżenia dotyczą oprócz Podkarpacia również Pomorza.

Mroźny, zimowy dzień w lasach łańskich, w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej / Tomasz Waszczuk / PAP

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od -18 st. C na Suwalszczyźnie (lokalnie - 20 st. C), około -13 st. C na przeważającym obszarze kraju, do -8 st. na wybrzeżu wschodnim i do -5 st. C na wybrzeżu zachodnim. W rejonach podgórskich Karpat spadek temperatury może wynieść nawet -21 st.



IMGW ostrzega również przed intensywnymi opadami śniegu na Pomorzu oraz Podkarpaciu. Na Pomorzu może spaść od 10 cm do 20 cm świeżego śniegu, na południu Podkarpacia od 20 do 30 cm.

Co czeka nas w piątek?

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na Pomorzu i wybrzeżu oraz na Podkarpaciu, opady śniegu.



Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w woj. pomorskim o 10 cm, w powiatach nadmorskich woj. zachodniopomorskiego o 12 cm, na Podkarpaciu o 5 cm.



Temperatura maksymalna od -12 st. C, -13 na Pogórzu Karpackim i -11 st. C na wschodzie do -8 st. C w centrum i -2 st. C, -1 st. C na Pomorzu Zachodnim i wybrzeżu.



Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i południowym wschodzie okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, na wschodzie Podkarpacia do 60 km/h, północno-zachodni i północny. W Tatrach porywy do 100 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.