Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla południowych części woj. śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Na tym obszarze przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, a w porywach do 80 km/h z południa i południowego zachodu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godzin popołudniowych.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.