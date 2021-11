W sobotę strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem przesunie się na północny wschód kraju - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na terenie dwóch województw nadal obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Śnieg spadł dziś również w Łodzi! / Grzegorz Michałowski / PAP

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w północnej części województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

W tych rejonach kraju synoptycy prognozują opady mokrego śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Ostrzeżenia obowiązują do soboty do godz. 15.



Jak poinformował IMGW Polska jest w zasięgu płytkiego, wtórnego niżu znad Białorusi. Na zachodzie i północy pozostanie powietrze arktyczne morskie, na południowy wschód napłynie powietrze polarne morskie.



Prognoza pogody na sobotę

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C do 5 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, z kierunków zmieniających się. W Karpatach porywy wiatru wyniosą do 80 km/h.