Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wysokim i bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym niemal w całym kraju. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, a w powiecie wołomińskim trwa akcja gaszenia lasu, w której uczestniczy około tysiąca osób.

Zagrożenie pożarowe w Polsce jest duże / IMGW / Shutterstock

Od czwartkowego popołudnia trwa akcja gaszenia lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim . Z zagrożonego terenu ewakuowanych zostało około 100 osób. W walkę z ogniem zaangażowanych jest łącznie ok. tysiąca osób. Dogaszanie może potrwać kilka dni.



Z opublikowanej w piątek mapy Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że zagrożenie pożarowe w lasach dotyczy nie tylko okolic Międzylesia, ale przeważającego obszaru kraju: zachodniej, centralnej i środkowo-wschodniej Polski oraz województwa opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i części woj. podkarpackiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o prognozowanym wysokim i bardzo wysokim zagrożeniu pożarowym w większości kraju. Najwyższe wskaźniki zagrożenia pożarowego występują w województwie: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, lubelskim oraz części w woj. podkarpackiego.

"Niska wilgotność, brak opadów, we wschodniej połowie kraju porywisty wiatr, sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Wystarczy chwila nieuwagi - niedopałek, iskra czy ognisko" - ostrzegł IMGW.

Instytut zaapelował również, aby w lasach zachowywać szczególną ostrożność i stosować się do komunikatów służb.

Straż pożarna jest w stałym kontakcie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który informuje o sytuacji z wiatrem



