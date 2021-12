​Nawierzchnie dróg i chodników w 15 powiatach woj. podkarpackiego mogą być oblodzone - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Prognoza przewiduje "zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników w trakcie opadów śniegu, początkowo deszczu ze śniegiem, powodując miejscami ich oblodzenie".

Temperatura powietrza minimalna obniży się lokalnie do ok. minus trzech stopni Celsjusza.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy powiatów: dębickiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego oraz Rzeszowa i Tarnobrzegu.



Jest ważne od godz. 20 w poniedziałek do 8 rano we wtorek.