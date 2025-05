Zatrzymanym w Polsce gruzińskim "worem w zakonie", czyli przestępczym autorytetem interesuje się Europol. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w czerwcu do naszego kraju przyjedzie delegacja tej międzynarodowej organizacji policji, by rozmawiać o ustaleniach polskich funkcjonariuszy w sprawie schwytanego Gruzina i jego sześciorga kompanów.

Podstawową sprawą jest wymiana informacji, która ma pozwolić na ostateczne zidentyfikowanie podejrzanego, który w Polsce miał fałszywą tożsamość. Nasi partnerzy chcą ustalić, w jakie przestępstwa w innych krajach mógł być zamieszany ten człowiek - mówi pragnący zachować anonimowość policjant z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zajmujący się przestępczością gruzińską.

"Wory w zakonie", czyli kulisy gruzińskiej przestępczości w Polsce

Rozmówca dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady zauważa, że problem gruzińskiej przestępczości rozpoczął się w 2018 roku, kiedy to m.in. Gruzini zostali włączeni do bezwizowego ruchu Schengen.

Od tego momentu obywatele Gruzji mogli wjeżdżać do strefy Schengen na okres trzech miesięcy bez konieczności pozyskiwania wizy. To spowodowało znaczny wzrost napływu ludności z tego kraju do krajów Europy, w tym także do Polski. Pomijając to, istotne w kwestii świata przestępczego było też wprowadzenie przepisów karnych w takich krajach jak Gruzja czy Ukraina. W kodeksach karnych wprowadzono penalizację statusu "wora w zakonie" - tak zwanego lidera przestępczości gruzińskiej. Powodowało to, że samo bycie "worem w zakonie" mogło skazywać taką osobę na karę więzienia, natomiast w środowisku przestępczym Gruzinów obowiązywały takie zasady, że jeśli ktoś posiada taki status, nie może temu zaprzeczyć. To powodowało narażanie się ich w tych krajach i przyczyniło się też do przepływu struktur przestępczości gruzińskiej do krajów Europy Zachodniej - tłumaczy funkcjonariusz.

Jak dowiedział się Krzysztof Zasada szacuje się, że "worów w zakonie", czyli liderów przestępczości gruzińskiej na całym świecie jest ok. 300.

Jakie liczby dotyczą Europy, to ciężko szacować, natomiast na pewno regionami najbardziej dotkniętymi są kraje Europy Południowej, a także kraje takie jak Niemcy i w ostatnim czasie także kraje Europy Środkowej - mówi rozmówca RMF FM.

W czym dokładnie specjalizują się Gruzini należący do przestępczego świata?

Ogólnie przestępczość gruzińska ma charakter międzynarodowy. Często ci sami sprawcy przestępstw popełniają je na przykład w Polsce, a w następnym tygodniu na terenie Czech lub Niemiec. To, czym się głównie zajmują, to przestępstwa pospolite, czyli kradzieże, kradzieże z włamaniami i rozboje - mówi funkcjonariusz.

Ze statystyk wynika jednak, że Gruzini najczęściej dopuszczają się kradzieży, zwykle kradzieży sklepowych.

To powoduje coraz większe zyski tych grup. Częsta jest także przestępczość polegająca na kradzieżach z włamaniem do domów i mieszkań - mówi policjant z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Krzysztof Zasada zauważył, że przedmioty skradzione przez Gruzinów są często trudne do odzyskania, gdyż mają oni specyficzny system dystrybucji "fantów".

Faktycznie są oni dobrze zorganizowani. Posiadają swoje firmy kurierskie, które legalnie są zarejestrowane na terenie różnych krajów Unii Europejskiej. On trudnią się przesyłką paczek z UE do Gruzji i w ramach legalnej części tej działalności duża część przestępstw dotyczy paserstwa i przewożenia skradzionych przedmiotów na przykład przez Włochy, Cypr aż do Gruzji, gdzie są dalej dystrybuowane - tłumaczy policjant.

Co z przestępczością narkotykową?

To trzecie popełniane przez Gruzinów przestępstwo, ale mówimy tutaj o Gruzinach jako o konsumentach środków odurzających. Są to osoby skazywane za posiadanie, natomiast handel i dystrybucja jest poza działaniem grup przestępczych z Gruzji ze względu na to, że polskie grupy przestępcze działające w tej branży nie pozwalają na oddanie części swojego rynku - mówi mundurowy.

Oprócz przestępczości pospolitej czy narkotykowej istnieje także ta dotycząca "białych kołnierzyków" czy wchodzenia w struktury państwa. Czy te także dotyczą Gruzinów?

Na szczęście nie. Cuzoziemcy nie mają wpływu na działania samorządów lub też władz centralnych, natomiast docierają do nas sygnały z innych krajów Europy, że osoby powiązane z przestępczością gruzińską finansują niektórych polityków. Taka sytuacja miała miejsce w jednym z krajów UE, natomiast jest to wiedza, której w szerszym aspekcie nie możemy ujawniać ze względu na charakter sprawy - mówi rozmówca RMF FM.

Policjant zaznaczył, że osoby o statusie worów w zakonie często posługują się sfałszowanymi danymi, dlatego zidentyfikować je często pomaga polskim służbom Europol (Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania).

Wymiana informacji odbywa się na szczeblu operacyjnym między wszystkimi krajami wspólnoty - informuje rozmówca RMF FM.