Trwają poszukiwania więźnia, który w piątkowy poranek samowolnie oddalił się z miejsca pracy nieopodal Zakładu Karnego w Krzywańcu, niedaleko Zielonej Góry (woj. lubuskie). Służba Więzienna uruchomiła specjalne grupy pościgowe, a o sprawie została powiadomiona policja - informuje TVN24.

Dopiero około godziny 7:48 funkcjonariusze zorientowali się, że mężczyzna nie wrócił na teren zakładu (zdj. ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

Jak przekazała ppłk Arleta Pęconek, rzeczniczka prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, osadzony opuścił jednostkę około godziny 6:35. Udał się do pracy w systemie bez konwojenta. Oznacza to, że wykonywał swoje obowiązki bez bezpośredniego nadzoru funkcjonariuszy Służby Więziennej. Dopiero około godziny 7:48 funkcjonariusze zorientowali się, że mężczyzna nie wrócił na teren zakładu.

Według informacji uzyskanych przez portal tvn24.pl, skazany odbywał karę za przestępstwo przeciwko mieniu i już w przyszłym roku miał wyjść na wolność. Jego niespodziewane oddalenie się zaskoczyło funkcjonariuszy. Jak podkreślają, dotychczas nie sprawiał problemów.

Służba Więzienna zaznacza, że nie jest to klasyczna ucieczka, a tzw. "samowolne oddalenie się". O ucieczce mówimy wtedy, gdy osadzony znajduje się pod nadzorem funkcjonariuszy, na przykład podczas konwoju. W tym przypadku osadzony oddalił się z firmy zewnętrznej, w której świadczył pracę. To inna kwalifikacja czynu - wyjaśnia ppłk Pęconek.

Na miejsce skierowano grupy pościgowe. Ich zadaniem jest jak najszybsze ustalenie miejsca pobytu skazanego i doprowadzenie go z powrotem do jednostki penitencjarnej. Służby apelują do wszystkich, którzy mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny, o kontakt z policją.