Na karę roku i dwóch miesięcy więzienia skazał we wtorek Sąd Rejonowy w Olsztynie Sergiusza P., który groził prezydentowi Olsztyna Piotrowi Grzymowiczowi. Sąd zakazał P. zbliżania się do Grzymowicza na odległość mniejszą niż 100 metrów przez 5 lat.

Dodatkowo Sergiusz P. ma zapłacić koszty sądowe w wysokości ponad 300 zł.

Sergiusz P. groził w internecie Piotrowi Grzymowiczowi dzień po zabójstwie Pawała Adamowicza. Zrobił to na forum internetowym lokalnej gazety. Napisał m.in., że "trzeba mu podciąć gardło".



Wielu internautów od razu zauważyło, że to mowa nienawiści - podkreśliła sędzia Joanna Sienicka.



W mieszkaniu P. policja znalazła także blisko 400 gramów narkotyków.



Proces Sergiusza P. rozpoczął się wiosną. Mężczyzna przyznał się do winy. Swoje zachowanie tłumaczył impulsem i brakiem namysłu, kilka razy przeprosił Grzymowicza w jego obecności. Ponieważ sąd zdecydował o mediacjach, Sergiusz P. uzgodnił z pełnomocnikiem prezydenta Olsztyna, że wpłaci na cel charytatywny 2 tys. zł.