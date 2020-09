Grecja była najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów polskich turystów w tegoroczne wakacje - wynika z podsumowania portalu Wakacje.pl. Na wybór tego kraju w sierpniu zdecydowało się 40 proc. klientów portalu - o 6 pkt. proc. więcej w porównaniu do lipca br.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W środowej informacji portalu podano, że wysoki udział Grecji w "wakacyjnym torcie" nie dziwi, ponieważ to od lat jeden z najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków - głównie ze względu na gwarancję pięknej pogody, mnogość wysp i kurortów, gościnność mieszkańców, a w tym roku również - z uwagi na dostępność i zasady bezpieczeństwa wprowadzone w wyniku epidemii koronawirusa.



Drugie miejsce w wyjazdowym rankingu wakacyjnym zajęła Turcja. Na wakacje w tym kraju w sierpniu zdecydowało się 18 proc. klientów biur podróży. Trzecie miejsce w sierpniu zajęła Bułgaria.



W lipcu pierwsza była również Grecja, na drugim miejscu była Bułgaria, a na trzecim - Hiszpania.



Jak podano w komunikacie, na zagraniczne wakacje najczęściej wybieramy się samolotem i ten trend utrzymał się również w sierpniu. Jak wynika z danych portalu Wakacje.pl, który porównuje oferty wycieczek ponad 100 biur podróży, na taką formę transportu zdecydowało się 94 proc. Polaków. To wzrost o 5 pkt. proc. w porównaniu do lipca.