Główny podejrzany o uprowadzenie i zabójstwo Madeleine McCann jest przesłuchiwany w sprawie ataku seksualnego na 10-letnią dziewczynkę. Według doniesień brytyjskiej prasy, doszło do niego miesiąc przed zniknięciem Madeleine, zaledwie kilka kilometrów od miejsca, w którym w 2007 roku uprowadzono Madeleine. 43-letni Christian Brueckner odsiaduje wyrok więzienia w Niemczech. Jest głównym podejrzanym w sprawie zniknięcia małej Brytyjki. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości jest przekonany, że to on w maju 2007 roku uprowadził i zamordował czterolatkę.

