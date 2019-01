W sądzie rejonowym w Warszawie zapadł wyrok w procesie wytoczonym przez Grażynę Wolszczak. Aktorka w listopadzie ubiegłego roku pozwała Skarb Państwa za zanieczyszczone powietrze. Sąd przyznał 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, które Skarb Państwa ma przekazać na fundację Unicorn z Krakowa. Wyrok nie jest prawomocny. Czy tym samym lawinowo pojawią się kolejne pozwy przeciwko państwu?

To precedensowy wyrok. Jestem wzruszona, nie wiem co powiedzieć - mówiła po ogłoszeniu wyroku Grażyna Wolszczak.

W listopadzie ubiegłego roku aktorka pozwała Skarb Państwa za niewystarczającą walkę ze smogiem. Domagała się 5 tys. zł zadośćuczynienia, które przekaże na cel charytatywny. Tak też się stało. W czwartek zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd zasądził od Skarbu Państwa 5 tys. zł na fundację Unicorn z Krakowa. W uzasadnieniu stwierdził, że każdy ma prawo do ochrony dóbr osobistych i czystego powietrza.

Przypomnijmy, że początkowo Grażyna Wolszczak oprócz Skarbu Państwa pozwala także władze Warszawy, zarzucając im opieszałość w walce ze smogiem.

Jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. W ciągu 10 lat sprawa nabiera rozgłosu. Ja czuję się coraz bardziej osaczona. Moje podstawowe prawo, czyli wolność została ograniczona. Muszę śledzić raporty o jakości powietrza - zaznaczała Wolszczak i dodała Mam stale poczucie zagrożenia. Nikt nie może wyprzeć się, że smogu nie ma. Jest coraz gorzej. To już zostało udowodnione.

10 stycznia wycofała pozew przeciwko miastu, utrzymała jednak ten przeciwko Skarbowi Państwa.

Jak tłumaczyła pozew w stosunku do miasta materialne istnieje, ale nie będzie na razie procedowany. Daję szansę miastu, bo ekipa ma sensowne plany i jeżeli będzie wywiązywać się z ich realizacji, to zrezygnuje z roszczeń - mówiła. Na pytanie, dlaczego nie zrezygnowała z pozwu w stosunku do Skarbu Państwa odpowiedziała: Dla mnie działania rządu są pozorne.



Reprezentujący Skarb Państwa pełnomocnicy stwierdzili, że w przypadku tej sprawy trudno mówić o naruszeniu dóbr osobistych. Zauważyli natomiast, że prawdopodobnie na podstawie tego typu spraw zostanie zdefiniowana rola państwa w zakresie ochrony środowiska i tego, czy obywatel ma prawo zwrócić się w tych kwestiach z jakimiś żądaniami do sądu.



Pozwy w związku z niewystarczającą walką ze smogiem przeciw Skarbowi Państwa złożyli także m.in. Jerzy Stuhr, Zofia Czerwińska, Mariusz Szczygieł, Katarzyna Ankudowicz. Grażyna Wolszczak jest ambasadorką kampanii "Pozywam Smog".

