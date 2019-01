Bardzo zła jakość powietrza jest w niektórych miejscowościach woj. lubuskiego, śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego – informują Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zła jakość jest w woj. pomorskim i wielkopolskim.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Bardzo zła jakość powietrza występuje w województwie lubuskim, gdzie stężenie pyłu PM10 w niektórych miejscach waha się między 153,0 a 175,5 µg na metr sześcienny.

Stacje pomiarowe na Śląsku i Dolnym Śląsku odnotowują stężenie pyłów między 158,6 µg/m3 w Bielsku-Białej do 193,2 µg/m3 w Legnicy.

Najgorszą jakość powietrza odnotowano w środę rano w Nowym Targu - 224,6 miligramów pyłów na metr sześcienny.

Zła jakość powietrza jest, według RCB i GIOŚ, w niektórych miejscach w woj. pomorskim (do 117,3 µg/m3) i wielkopolskim (do 114,9 µg/m3).



Na pozostałym obszarze kraju wartości są określane jako dostateczne, umiarkowane i dobre.



Bardzo zła i zła jakość powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie. W takiej sytuacji osoby chore, starsze, osoby cierpiące na astmę oraz kobiety w ciąży i małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałym osobom zaleca się, by ograniczyły to do niezbędnego minimum.



W przypadku bardzo złej jakości powietrza długotrwała ekspozycja na działanie szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym i odpornościowym.