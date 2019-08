Dla dwunastu województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upalną pogodą. W zachodniej i w centralnej Polsce termometry mogą wskazać nawet 33 stopnie Celsjusza.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W poniedziałek upały wystąpią przede wszystkim na zachodzie kraju. Temperatury powyżej 30 stopni należy spodziewać się w Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Kujawsko-Pomorskiem, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, w Łódzkiem, Opolskiem, na Śląsku, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia (w trzystopniowej, rosnącej skali).



Na Podkarpaciu dla zachodnich powiatów wydano ostrzeżenia drugiego stopnia, a dla pozostałych - pierwszego. Również na zachodzie Mazowsza obowiązują alerty pierwszego stopnia.





Ostrzeżenia przed upałami / IMGW/pogodynka.pl / Internet

W upały powinno się ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.



Podczas upałów nie można zostawiać dzieci w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyspieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999. Bez opieki w autach nie powinno się zostawiać również zwierząt.

IMGW ostrzega też przed burzami z gradem

IMGW wydał też w środę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami w górach. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują dla pasm górskich w woj. podkarpackim, śląskim i małopolskim. Alert pierwszego stopnia dotyczy gór w województwach dolnośląskim i opolskim.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują w południowych powiatach województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą one występować głównie na obszarach górskich i podgórskich. Zagrożeniem pierwszego stopnia objęte są Sudety, drugi stopień obowiązuje w Beskidach, Tatrach i Bieszczadach.



Największym zagrożeniem według IMGW mogą być intensywne opady deszczu do 40 mm. Podzcas burz wiatr może wiać w porywach do 70 km/h.