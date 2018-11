49-latek poszukiwany od wczoraj przez wielkopolską policję, został zatrzymany dziś rano. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo 14-letniego syna swojej partnerki.

Do zatrzymania doszło dziś przed 7:00 rano. Mężczyznę zauważył policjant, który prawdopodobnie jechał do pracy. Zawiadomił o sprawie dyżurnego i zatrzymał 49-latka. Chwilę potem mieszkańcy Brzezia, w którym doszło do zatrzymania, zauważyli kilka pędzących radiowozów.

Poszukiwania skupiły się w rejonie tej miejscowości po tym, jak policja jeszcze wczoraj znalazła porzucone auto mężczyzny. Zatrzymany trafił do komendy policji w Gostyniu, czeka na przesłuchanie przez prokuratora. Potem ma zapaść decyzja o jego tymczasowym aresztowaniu.

Zwłoki 14-latka z Gogolewa koło Gostynia w Wielkopolsce znaleziono w domu w tej miejscowości. Obrażenia na ciele wskazywały, że został zamordowany. Podejrzenia śledczych od razu padły na konkubenta matki.

Mężczyzna po tym, jak przyszedł do pracy, miał przyznać się swojemu szefowi, że "zrobił coś strasznego", po czym wyszedł z budynku. Pracodawca zawiadomił o sprawie policję.

