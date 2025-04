Nowy most nad Białą Głuchołaską w Głuchołazach ma być nie tylko odpowiedzią na skutki katastrofalnej powodzi z 2024 roku, ale również przykładem nowoczesnego podejścia do infrastruktury odpornej na ekstremalne zjawiska pogodowe. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Sytuacja po przejściu powodzi. Zerwany most, który przed powodzią był w budowie (zdj. archiwalne) / Adam Burakowski / East News

W Głuchołazach powstanie nowy most, który zastąpi obiekt zniszczony przez ubiegłoroczną powódź. Inwestycja została zaprezentowana podczas oficjalnego spotkania z udziałem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka oraz ministra ds. odbudowy po powodzi Marcina Kierwińskiego.

Nowa konstrukcja będzie miała 52 metry długości i 17 metrów szerokości. Zostanie zbudowana bez podpór w nurcie rzeki, co znacznie zwiększy jej odporność na przyszłe wezbrania wody.

Odpowiedź na powódź i nowoczesne standardy

Projekt nowego mostu na Białej Głuchołaskiej, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 40, został przygotowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z wymaganiami Wód Polskich, rekomendacjami Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konstrukcja będzie żelbetowa, łukowa, jednoprzęsłowa, z nośną konstrukcją umieszczoną pod płytą pomostu.

Most będzie przystosowany do przepływu wody na poziomie z września 2024 roku - czyli wyższym niż podczas słynnej powodzi z 1997 roku.

Ubiegłoroczna powódź na południu Polski pokazała, jak istotne jest przygotowanie infrastruktury do ekstremów pogodowych. Dlatego budowa mostu o wyższych parametrach to przykład nowego myślenia o infrastrukturze. Ten projekt zapewni stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo mieszkańców — powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Jak przypomniano, poziom przepływu wody w czeskich Mikulovicach podczas powodzi w 1997 roku wynosił 240 m sześc./s, a w 2024 roku sięgnął aż 430 m sześc./s. Rzeka w Głuchołazach podniosła się wówczas o około 1,5 metra powyżej poziomu sprzed niemal trzech dekad.

Odbudowa Plus: infrastruktura gotowa na przyszłość

Minister Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu ds. odbudowy obszarów dotkniętych powodzią, podkreślił, że nowa inwestycja w Głuchołazach symbolizuje powrót do normalności i siłę wspólnoty lokalnej.

Głuchołazy były symbolem dramatu, jaki dotknął południe Polski pół roku temu. Dziś te same Głuchołazy stają się symbolem odbudowy po kataklizmie. To będzie Odbudowa Plus — bo ten projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządowców i mieszkańców. Nowa, bardziej odporna infrastruktura to priorytet działań rządu na terenach dotkniętych ubiegłoroczną powodzią — mówił.

Obecnie mieszkańcy korzystają z tymczasowej przeprawy, która powstała krótko po zniszczeniach. Projekt stałego mostu jest już gotowy, a 7 kwietnia 2025 r. GDDKiA złożyła wniosek do Ministra Rozwoju i Technologii o zmianę decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej), uwzględniając zmiany konstrukcyjne. Po uzyskaniu zgody rozpoczną się prace budowlane, które mają potrwać w latach 2025-2026.