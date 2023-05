Ok. 45 godzin czekają w sobotę kierowcy tirów na wyjazd z kraju przez przejście z Ukrainą w Dorohusku (Lubelskie). Czas oczekiwania na odprawę w kierunku Białorusi przez przejście w Koroszczynie wynosi ok. 30 godzin - poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik IAS w Lublinie przekazał, że w sobotę na wyjeździe z Polski do Ukrainy w Dorohusku stoi ok. tysiąca pojazdów ciężarowych, co przekłada się na 45 godzin oczekiwania. Po stronie ukraińskiej nie ma kolejki tirów, a w systemie elektronicznym zarejestrowanych jest ok. 3,8 tys. ciężarówek. W ciągu nocnej zmiany na przejściu w Dorohusku odprawiono w obu kierunkach 640 pojazdów ciężarowych.



Na wyjazd do Ukrainy przez przejście w Hrebennem oczekuje ok. 400 tirów w 25-godzinnej kolejce. Po ukraińskiej stronie stoi 60 pojazdów, tj. 6 godzin oczekiwania na wjazd do Polski. Natomiast w kolejce elektronicznej na wyjazd z Ukrainy zarejestrowanych jest ponad 850 tirów. Podczas ostatniej zmiany na tym przejściu odprawiono łącznie 242 pojazdy ciężarowe.



W sobotę ruch na wjeździe z Białorusi do Polski przez przejście w Koroszczynie odbywa się na bieżąco. W 30-godzinnej kolejce po polskiej stronie stoi ok. 900 tirów. W ciągu nocnej zmiany - na tym jedynym działającym towarowym przejściu z Białorusią - odprawiono w obu kierunkach 639 ciężarówek.