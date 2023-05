Trzy tygodnie zostały do startu kolejnej, trzeciej już edycji triathlonowej imprezy cyklu Challenge Family - tradycyjnie w Gdańsku, tradycyjnie z metą zawodów LOTTO Challenge na molo w Brzeźnie, tradycyjnie z patronatem radia RMF FM. Impreza nie tylko dla profesjonalistów, bo w tym roku z 5-kilometrowym fragmentem biegowej trasy triathlonowej będą mogli zmierzyć się uczestnicy premierowej edycji Challenge Women, biegu dedykowanego kobietom którego ambasadorem jest trener Aleksander Matusiński, twórca sukcesów reprezentacji biegaczek na 400 metrów.

Challenge Gdańsk wraca do miasta nad Motławą w weekend 17 - 18 czerwca 2023 roku.

Zawody rozpoczną się na gdańskiej plaży w Brzeźnie, etap pływacki zostanie poprowadzony wokół molo po Zatoce Gdańskiej. Trasa rowerowa składająca się z trzech pętli będzie prowadzić obok "bursztynowego" stadionu Arena Gdańsk oraz obiema nitkami tunelu pod martwą Wisłą. Trasa biegowa zostanie poprowadzona ścieżkami wzdłuż gdańskiej plaży i parku Ronalda Regana. Meta zawodów tradycyjnie zlokalizowana jest na molo w Gdańsku-Brzeźnie.

W tym roku z 5-kilometrowym fragmentem biegowej trasy triathlonowej będą mogli zmierzyć się wszyscy uczestnicy premierowej edycji Challenge Women, biegu dedykowanego kobietom, którego ambasadorem został trener Aleksander Matusiński, twórca sukcesów reprezentacji biegaczek na 400 metrów.

Z ostatnich igrzysk olimpijskich w Tokio żaden polski trener kadry, biorąc pod uwagę wszystkie dyscypliny, nie wrócił do kraju z tyloma medalistkami w grupie, co szkoleniowiec żeńskiej sztafety 4x400 metrów. Aż pięć jego zawodniczek stanęło w Japonii na podium, a cztery z nich cieszyły się z mistrzostwa oraz wicemistrzostwa olimpijskiego.

Teraz przygotowującego profesjonalistki do kolejnych igrzysk w Paryżu trenera poprosiliśmy o pomoc w przygotowaniu amatorek, wszystkich chętnych, które podjąć chcą próbę startu w premierowej edycji Challenge Women. Z Aleksandrem Matusińskim rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek:

"Nie chodzi o wyczyn, lecz o satysfakcję ukończenia biegu"

Zanim wystartujecie, powtarzamy słowa Aleksandra Matusińskiego: "Nie chodzi o wyczyn, lecz o satysfakcję ukończenia biegu". Biorąc udział w jakiejkolwiek aktywności fizycznej, dbajmy o swoje zdrowie. Ono - jak podkreśla trener Matusiński - jest priorytetem! Trzeba też czuć wewnętrzną motywację. Nikt nam nie każe, to my chcemy w tym uczestniczyć.

Na pierwszy tydzień ćwiczeń Aleksander Matusiński proponuję tempo "konwersacyjne", czyli tempo, w którym jesteśmy spokojnie prowadzić rozmowę i uprawiać aktywność fizyczną czy to bieg, czy to jazdę na rowerze. Dystans dzielimy na odcinki - albo czasowe, albo kilometrówki i przeplatamy wysiłek taką samą czasową przerwą dla ustabilizowania tętna. Zanim rozpoczniecie trening pamiętajcie koniecznie o rozgrzewce. Rozciągamy mięśnie, stawy przygotowujemy ciało do wysiłku i dopiero wówczas rozpoczynacie trening.

Trzy, dwa, jeden... start!

Trzy tygodnie zostały do startu LOTTO Challenge Gdańsk. To przypominamy - najlepsza impreza na świecie 2021 wybrana głosami zawodników Challenge Family. Jednocześnie najlepsza strefa finiszera 2022, również wybrana przez zawodników Challenge Family.

Trzy dystanse do wyboru (sprint, olimpijski, średni) i oczywiście znakomita atmosfera i niepowtarzalne emocje, z metą na molo w Gdańsku - Brzeźnie. Zatem swim, bike, run! Challenge Dystans Średni (1,9km - 90km - 21,1km), Challenge Dystans Olimpijski (1,5km - 40km - 10km) i Challenge Sprint (0,75km - 20km - 5km).

Organizatorzy LOTTO Challenge Gdańsk nie zapominają o najmłodszych. 16 czerwca Trefl Aquathlon - druga edycja imprezy, rozgrywanej na różnych dystansach, dedykowanych właśnie dzieciom w wieku 7-17 lat.

Treningi przygotowujące do startu w dziecięcym Trefl Aquathlon rozpoczną się 7 czerwca:

Przypominamy, że LOTTO Challenge Gdańsk jest jednym z wyścigów kwalifikujących zawodników do THE CHAMPIONSHIP, czyli finału cyklu Challenge Family. Do zdobycia w Gdańsku 72 sloty na zawody mistrzowskie w słowackim Samorin.

