Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym Inuprin Forte na terenie całego kraju. Powód? Uzasadnione podejrzenie, że lek nie spełnia wymagań jakościowych, a jego stosowanie może nieść konsekwencje dla zdrowia pacjentów.

Wstrzymanie obrotu Inuprin Forte w całej Polsce (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Inuprin Forte - co to za lek i do czego służy?

Inuprin Forte to syrop o działaniu przeciwwirusowym i wspierającym układ odpornościowy. Substancją czynną preparatu jest inozyn pranobeks. Lek ten był często stosowany w terapii infekcji wirusowych, zwłaszcza wśród dzieci, ale również dorosłych.

GIF zadecydował o wstrzymaniu obrotu 39 serii produktu leczniczego o nazwie Inuprin Forte (inosinum pranobexum), 100 mg/ml, syrop, 1 butelka 100 ml, GTIN 05909991435158. Podmiotem odpowiedzialnym jest Solinea sp. z o.o. z siedzibą w Elizówce.

Co się stało? Wytrącający się osad powodem wycofania

W uzasadnieniu swojej decyzji Główny Inspektorat Farmaceutyczny wyjaśnił, że powodem było wykrycie niezgodności produktu z wymaganiami jakościowymi. W butelkach syropu zauważono wytrącający się osad w postaci kryształków na dnie opakowania. Podmiot odpowiedzialny, czyli producent leku, zidentyfikował osad jako krystaliczną formę sacharozy.

Problem jednak nie kończy się na kwestii estetycznej. Krystalizacja sacharozy mogła prowadzić do obniżenia jej zawartości w syropie, co w efekcie mogło osłabić działanie konserwujące tej substancji. W praktyce oznacza to ryzyko pogorszenia czystości mikrobiologicznej leku podczas przechowywania, zwłaszcza po otwarciu butelki.

Co dalej z Inuprin Forte? Apteki i pacjenci muszą zachować czujność

Z tego powodu decyzja GIS ma rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że apteki i hurtownie muszą niezwłocznie wstrzymać sprzedaż wszystkich partii objętych decyzją.

Pacjenci, którzy posiadają Inuprin Forte w domu, powinni sprawdzić numer serii na opakowaniu i w razie wątpliwości skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem.