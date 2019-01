Bardzo złe warunki do jazdy – szczególnie na południu Polski. Powodem jest padający od rana śnieg.

15:48

W rejonie Nowego Targu drogi znów są białe i w związku z tym pojawiły się problemy na zakopiance. Na odcinku między Nowym Targiem a Skomielną Białą samochody poruszają się bardzo powoli i nie wszyscy kierowcy radzą sobie z ośnieżonymi podjazdami. Dlatego przejechanie tych 22 kilometrów zajmuje niemal godzinę.

Kierowcy skarżą się także na odcinek drogi między Suchą Beskidzką a Żywcem. Trasa jest nieodśnieżona i kilka samochodów wpadło do rowów.

15:30

W Łódzkiem przywrócony został ruch na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Rano pomiędzy węzłami Brzeziny i Łódź Północ doszło do dwóch wypadków z udziałem w sumie 20 pojazdów. Sześć osób zostało poszkodowanych.



W pierwszym zdarzeniu w karambolu na 302 km autostrady A1 brało udział 17 pojazdów - siedem ciężarowych i 10 osobowych. Sześć osób trafiło do szpitala.

Natomiast kilka kilometrów dalej, w okolicach miejscowości Natolin, zderzyły się trzy pojazdy. Nikt nie został ranny.



Synoptycy prognozują w prawie całym województwie łódzkim od wtorku od godz. 22 do środy do godz. 10 zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna ma wynieść od -2°C do -1°C, temperatura przy gruncie -3°C.



15:10

Już prawie 200 kolizji i częściowo zablokowane drogi - to skutki intensywnych opadów śniegu w Śląskiem. W niektórych miejscach śnieg nieprzerwanie padał tam przez kilka godzin.



W tej chwili najwięcej śniegu na drogach jest w Beskidach. Na drodze S52 tuż przed granicą z Czechami zablokowany jest prawy pas ruchu. Tam do rowu wpadła ciężarówka i teraz trzeba będzie ją wyciągać. Na szczęście nie ma już ciężarówek blokujących strome podjazdy w Istebnej i Koniakowie, ale warunki do jazdy są tam trudne.

15:00

Jak informuje reporter RMF FM Marek Wiosło na południu najgorzej jest na Podkarpaciu i w górach - od Tatr przez Beskid Sądecki po Bieszczady. Tam część dróg jest biała, drogowcy nie nadążają z odśnieżaniem dróg, choć pracują wszystkie dostępne pługopiaskarki.

Zaspy tworzą się na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Miejscem Piastowym a Barwinkiem. Śnieg także na DK 28 pomiędzy Sanokiem a Przemyślem i na DK 94 w okolicach Przeworska. Biało też na DK 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem oraz w samym Krakowie.

Droga nr 73 Pilzno-Brzostek Gorąca Linia RMF FM

Stara "czwórka" w Brzesku / Gorąca Linia RMF FM

Opracowanie:

Magdalena Partyła, Marek Wiosło, Marcin Buczek, Maciej Pałahicki