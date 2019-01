Fatalna sytuacja na drogach w województwie łódzkim. Na autostradzie A1 doszło do karambolu. W pobliżu Plichtowa zderzyło się sześć aut ciężarowych i 11 osobowych. Sześć osób zostało rannych. Z kolei koło Natolina doszło do kolizji z udziałem dwóch aut. Oba zdarzenia spowodowały ogromne utrudnienia na autostradzie. Droga mam być całkowicie zablokowana do godziny 15.

Zdjęcie nadesłane nam przez jednego ze słuchaczy / Gorąca Linia RMF FM

Policjanci zamknęli też węzeł numer 22 na autostradzie A1, prowadzący do ulicy Rokicińskiej w Łodzi. Blokują go tiry, które utknęły na zaśnieżonej jezdni.

Wszyscy poszkodowani w karambolu zostali lekko ranni. Trwa akcja ratunkowa - na miejscu już jest pięć zastępów straży pożarnej, policja i pogotowie. Autostrada jest całkowicie zablokowana.

/ Policja / PAP

/ Policja / PAP

Jak poinformowała oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego Aneta Kotynia w karambolu na 302 km autostrady A1 brało udział 17 pojazdów - sześć ciężarowych i 11 osobowych. Sześć osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitala. Zwróciła uwagę, że liczba samochodów biorących udział w zdarzeniu może się zmienić.



Według strażaków uszkodzeniu uległy przede wszystkim samochody osobowe, które odbijały się od barierek i od samochodów ciężarowych.

Karambol na A1 - film, który dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM Gorąca Linia RMF FM /

Z kolei koło Natolina zderzyły się dwa pojazdy. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

/ Policja / PAP

Policjanci kierują ruch na węźle Brzeziny przez DK 72. Przewiduje się, że utrudnienia potrwają do południa. Policjanci zamknęli też węzeł numer 22 na autostradzie A1, prowadzący do ulicy Rokicińskiej w Łodzi. Blokują go tiry, które utknęły na zaśnieżonej jezdni.





Z tego samego powodu zablokowany jest też tunel trasy WZ w kierunku dzielnicy Widzew i wiadukt przy dworcu Łódź-Kaliska w stronę Gdańska.

Trudna sytuacja również na A2

Nie tylko kierowcy podróżujący A1 mają problemy. Również na A2 warunki do jazdy są złe. Świadczą o tym kolizje. Między węzłami Łowicz i Łódź Północ doszło do zderzenia dwóch aut. Zablokowany był lewy pas ruchu. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Łodzi do zdarzenia doszło kilka minut po godz. 9.00.



W związku z panującymi warunkami łódzka policja apeluje o rozsądek, wyobraźnię, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecznej jazdy. Przypomina, że zimowe warunki wymagają nie tylko większej wyobraźni i refleksu na drodze, ale także specjalnego przygotowania pojazdu do tego okresu. Jednym ze standardowych zabiegów, jest zmiana opon z letnich na zimowe.



Przygotowanie samochodu to także wymiana płynu w spryskiwaczach na taki, który będzie odporny na mróz i sprawdzenie, czy pióra wycieraczek dostatecznie dobrze wycierają szybę.



Bardzo ważną sprawą jest odśnieżenie samochodu przed wyjazdem. Kierowca powinien mieć zapewnione odpowiednie pole widzenia. Odśnieżone, oczyszczone z lodu i innych zabrudzeń muszą być przednie szyby (w tym szyba czołowa i szyby boczne), a także lusterka. Zabrudzone i oblepione śniegiem nie może być także oświetlenie zewnętrzne pojazdu oraz tablice rejestracyjne.