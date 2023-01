11:37

Tak wygląda Nadarzyn na Mazowszu.

Nadarzyn / Kalbar / PAP

10:46

Zasypana droga Skarżysko Kamienna - Radom.

Zasypana droga Skarżysko Kamienna - Radom / Gorąca Linia RMF FM

10:32

Zablokowana S8 na Dolnym Śląsku. Ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne na węźle Łozina. Trasa jest nieprzejezdna w stronę Warszawy. Utrudnienia potrwają kilka godzin.

10:31

Na autostradzie A1 na wysokości Brudnowa w kierunku Torunia "złamał się" tir.

Autostrada A1 / Gorąca Linia RMF FM

10:16

Trudna sytuacja na A4 od Opola do Wrocławia. Jak alarmujecie na Gorącą Linię RMF FM, ten odcinek w ogóle nie jest odśnieżony.

09:29

Zasypany Kraków o poranku na zdjęciach naszego dziennikarza Macieja Nycza.

09:25

Od rana na Warmii i Mazurach intensywnie pada śnieg, a silny wiatr powoduje zamiecie. To sprawia, że warunki na drogach są bardzo trudne. Do groźnej sytuacji doszło w Mojtynach na krajowej "59". Samochód ciężarowy uderzył tam w dom. Jedna osoba została ranna.

09:18

W nocy i nad ranem strażacy wyjeżdżali 151 razy do usuwania skutków intensywnych opadów śniegu w województwie lubelskim - poinformował rano dyżurny PSP. Drogi krajowe i wojewódzkie w regionie są przejezdne, ale miejscami występują utrudnienia.

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej lubelskiego oddziału GDDKiA powiedział, że po intensywnych opadach śniegu w nocy nawierzchnia większości dróg krajowych była w większości pokryta błotem pośniegowym. Rano pracowało ok. 130 sztuk sprzętu odśnieżającego.

Teraz największe utrudnienia występują w powiatach puławskim, ryckim, łukowskim. Zaśnieżona nawierzchnia jest na dk 76 z Łukowa do Stoczka Łukowskiego i dk 48 Przytoczno-Moszczanka a na pozostałych odcinkach znajduje się jeszcze zanikające błoto pośniegowe. Natomiast drogi ekspresowe w regionie są czarne i mokre.



09:06

Po nocnych opadach śniegu rano na drogach województwa świętokrzyskiego jest ślisko. Utrudnione warunki jazdy mogą występować przede wszystkim w okolicach Skarżyska-Kamiennej, Opatowa i Sandomierza - poinformowały służby drogowe.

"Do godziny 6 na drogach pracowało 68 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Wykonano 190 kursów. Nawierzchnie są w przeważającej większości czarne i mokre" - przekazał Kamil Kędzierski Dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Kielcach.

Jak wynika z prognoz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej intensywne opady śniegu mogą występować w regionie do godziny 11. Synoptycy przestrzegają, że opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz miejscami powodujący gołoledź.

09:03

Przerwy w dostawie energii w części województwa śląskiego. Bez prądu, według służb kryzysowych śląskiego wojewody, jest ponad 2300 odbiorców w powiatach: rybnickim, pszczyńskim i cieszyńskim. W sumie uszkodzonych jest tam 31 stacji dostarczania energii. Najwięcej odbiorców bez prądu - ponad tysiąc - jest w Skoczowie i okolicy. W powiecie cieszyńskim, gdzie zanotowano najwięcej uszkodzeń, kłopoty z prądem są też w rejonie Zebrzydowic i Dębowca.

08:41

Na drogach w woj. łódzkim panują trudne warunki - na drodze S8 samochód ciężarowy wjechał w bariery, a na dk 12 bus wjechał do rowu. W regionie w nocy zaczął intensywnie padać śnieg; IMiGW wydał ostrzeżenie, że potrwają one co najmniej do godziny 17.

08:35

Od godziny 3 nad ranem na tych ulicach Warszawy, którymi kursują autobusy miejskie, pracuje 170 pługoposypywareki - poinformował rano stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta. P

W Warszawie pada gęsty śnieg. Warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta podał, że ekipy porządkowe pracują na przystankach, kładkach, schodach i przejściach dla pieszych.

08:33

Bardzo ciężkie warunki także na drogach we Włocławku. Jak informuje nas kierowca autobusu pan Kuba, cały czas sypie śnieg, drogowcy nie nadążają z oczyszczaniem tras.

08:30

Małopolska Straż Pożarna odebrała ponad tysiąc zgłoszeń, po tym jak w regionie zima dała o sobie znać. Chodziło głównie połamanych drzew i gałęzi, które blokowały drogi. Ciężki i mokry śnieg zrywał linie energetyczne. Bez prądu o poranku w regionie było ponad sto tysięcy gospodarstw.

08:02

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich 2 tys. 137 pojazdów zimowego utrzymania - poinformował rano Grzegorz Mrozowski z punktu informacji drogowej centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przejazd w 11 województwach utrudnia błoto pośniegowe i lokalna śliskość, a opady śniegu w 13. Na terenie województwa lubelskiego występują opady deszczu.

Błoto pośniegowe występuje w południowo-wschodniej części warmińsko-mazurskiego i zachodniej części woj. podlaskiego oraz na terenie woj. łódzkiego, mazowieckiego, we wschodniej części woj. świętokrzyskiego, w woj. lubelskim na dk 63 między Radzyniem Podlaskim a Sławatyczami, dk 19 między Międzyrzecem Podlaskim a Łukowiskiem i dk 2 między Terespolem a Krzewicą.

Na południu kraju błoto pośniegowe występują we wschodniej części woj. dolnośląskiego oraz na dk 94 na odcinku Krzywa - Jędrzychowice, dk 30 na odcinku Zgorzelec - Bolków, dk 3 na odcinku Jelenia Góra - Jakuszyce i autostradzie A4 na odcinku Krzyżowa - Jędrzychowice, w woj. śląskim, opolskim, w południowej części woj. małopolskiego, w centralnej oraz północnej części woj. podkarpackiego.

08:00

Już ponad 35 kolizji i stłuczek zanotowała dziś policja w Śląskiem. Po intensywnych opadach śniegu warunki do jazdy w tym regionie są trudne. Podobnie jest w Małopolsce.



W Śląskiem w Knurowie nadal zablokowany jest jeden pas ruchu na autostradzie A-1. Na remontowanym odcinku drogi ciężarówka uderzyła tam w bariery i utrudniony jest przejazd w stronę Gliwic. W Wieprzu - to już okolice Żywca - zderzyły się dwa auta osobowe. Dwie osoby trafiły do szpitala. Natomiast w Paniówkach niedaleko Gliwic samochód osobowy zderzył się pługiem. Do szpitala zabrano jedną osobę. W tej chwili nawet na głównych trasach regionu na jezdni zalegać może śnieg i pośniegowe błoto. Tak jest m.in. na śląskich odcinkach autostrad.

Podobna sytuacja panuje na drogach w Małopolsce. W tej chwili wszystkie drogi są tam przejezdne, choć na niektórych odcinkach m.in. na zakopiance jezdnia może być pokryta śniegiem i pośniegowym błotem.

07:57

Kłopoty na S8 na Dolnym Śląsku. Kilkukilometrowy korek utworzył się między zjazdami Łozina a Wrocław Psie Pole. W poprzek drogi stoi tam tir.

07:54

W wyniku intensywnych i obfitych opadów śniegu rano na Podkarpaciu ok. 100 tys. odbiorców pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej. Trwa usuwanie awarii.

Jak poinformował Łukasz Boczar z rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja, "awarie wystąpiły na terenie całego regionu".

Najwięcej uszkodzeń zanotowano w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim i leskim - dodał.

Linie energetyczne - zaznaczył Boczar - "zerwały połamane pod naporem mokrego i ciężkiego śniegu konary i gałęzie".



07:41

Bardzo złe warunki do jazdy na Dolnym Śląsku. Ósemka z Wrocławia do Kłodzka jest masakra, cały czas pada, wiatr to nanosi, nie jest to odśnieżone, tylko wyjeżdżone. 40 km/h - ostrzega pan Daniel.

07:32

Uwaga na autostradzie A1 na Śląsku. Między węzłami Gliwice Sośnica i Knurów tir uderzył w bariery. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Gliwic. Jak informujecie nas dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM, warunki na drogach Śląska i Opolszczyzny są trudne. Wszystkie drogi są w fatalnym stanie przez to, że spadło tak dużo śniegu nagle. Mimo że pługi jeżdżą, jest posypane, ale nadal zalega duża warstwa błota pośniegowego na drodze, bo cały czas dosypuje świeży śnieg - mówi nam pan Maciej.

07:31

Ponad 600 razy w ciągu ostatniej doby wyjeżdżali na Podkarpaciu strażacy do usuwania skutków intensywnych opadów śniegu - poinformował rano dyżurny podkarpackiej straży pożarnej kapitan Marcin Kusztyb.

Dodał, że "tylko od północy zanotowano blisko 200 interwencji".

Jak zaznaczył, działania straży "polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i drzew, które runęły pod naporem śniegu na jezdnie, chodniki oraz linie energetyczne".

"Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, brzozowskim, rzeszowskim i leskim. Na szczęście nikt nie został ranny" - zauważył dyżurny podkarpackiej PSP.

Na Podkarpaciu przejezdne są wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie. Poza okolicami Mielca wszędzie pada śnieg. Szczególnie obfite opady występują na południu regionu.

Nawierzchnie dróg - przekazał dyżurny Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Michał Sarabura - są czarne mokre z błotem pośniegowym, lokalnie białe z zajeżdżonym śniegiem, miejscami śliskie.

Skutki zimy na drogach wojewódzkich usuwa 56 pługopiaskarek. Natomiast na podkarpackich odcinkach dróg krajowych w nocy było 280 wyjazdów związanych z opadami śniegu.

07:30

Dziś najsilniejsze opady śniegu wystąpią na północnym zachodzie oraz w pasie od Mazur po Dolny Śląsk. Tam spadnie ok. 15 cm śniegu. Silny wiatr spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne.