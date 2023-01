W nocy sytuacja się poprawi

W nocy opady śniegu osłabną. Na Pomorzu i na krańcach zachodnich spadnie jeszcze od 5 do 8 cm. Na pozostałym obszarze może spaść deszcz i deszcz ze śniegiem. Najmniej opadów i najwięcej rozpogodzeń będzie na południu i południowym wschodzie kraju. Lokalnie mogą też wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.



Temperatura minimalna od -10 stopni Celsjusza na Podhalu, -5 stopni na południowym wschodzie, na przeważającej części ok. -1 lub 0 stopni, do 2 stopni na Wybrzeżu.



Wiatr w północnej części kraju będzie silniejszy i porywisty, na Wybrzeżu początkowo osiągający prędkość do 80 km/h, potem będzie słabł. Na południu kraju wiatr słaby, zmienny.