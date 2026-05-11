Mieszkańcy wielu krajów Europy z niecierpliwością czekają na nadchodzący majowy weekend. Powodem jest Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, które przypada w najbliższy czwartek, 14 maja. Podczas gdy w licznych państwach data ta jest ustawowo wolna od obowiązków zawodowych, w Polsce tylko niektórzy mogą liczyć na podobny przywilej.

14 maja w kalendarzu liturgicznym przypada jedno z najstarszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich - Wniebowstąpienie Pańskie. To święto obchodzone jest zawsze czterdzieści dni po Wielkanocy, upamiętniając wydarzenie, kiedy - według przekazu biblijnego - Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga Ojca.

Tradycja obchodzenia Wniebowstąpienia sięga już IV wieku, o czym świadczą historyczne dokumenty. Uroczystość ta przypada dokładnie 40 dni po Wielkanocy i 10 dni przed Świętem Zesłania Ducha Świętego. W ten sposób Kościół przypomina wiernym o ważnym wydarzeniu w historii zbawienia - zakończeniu ziemskiej misji Jezusa i zapowiedzi zesłania Ducha Świętego oraz jego powtórnego przyjścia.

Austria, Niemcy, Francja i wiele więcej. W tych państwach to dzień wolny od pracy

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w wielu europejskich państwach jest dniem wolnym od pracy. Chodzi między innymi o Austrię, Belgię, Danię, Finlandię, Francję, Holandię, Islandię, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegię, Szwajcarię, Szwecję.

Jeżeli wybieramy się w tym terminie np. do Niemiec, warto pamiętać, że większość sklepów, supermarketów oraz punktów usługowych będzie zamknięta.

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego to dla wielu Niemców okazja do dłuższego wypoczynku - wiele osób bierze wolne również w piątek, tworząc tzw. długi weekend. W związku z tym należy spodziewać się wzmożonego ruchu na drogach, zwłaszcza w środowe popołudnie (13 maja) oraz w niedzielę, kiedy większość osób będzie wracać do domów.

Warto pamiętać, że w czwartek, 14 maja, w całych Niemczech obowiązuje zakaz ruchu ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony oraz ciężarówek z przyczepami - od północy do godziny 22:00. Kierowcy powinni liczyć się z kontrolami i możliwymi utrudnieniami na głównych trasach.

Kiedyś w Polsce Święto Wniebowstąpienia Pańskiego też było wolne, dziś świętują nieliczni

W Polsce do 1951 roku Święto Wniebowstąpienia Pańskiego przestało być dniem wolnym od pracy. Regulacja w tej sprawie znalazła się w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Po tych wydarzeniach ustalono, że świętowanie uroczystości - zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - może zostać przeniesione na najbliższą niedzielę po 40 dniach od Niedzieli Wielkanocnej. W skrócie ustalono, że od 2004 roku Święto Wniebowstąpienia Pańskiego może być obchodzone w siódmą Niedzielę Wielkanocną.

40 dni od Niedzieli Wielkanocnej Święto Wniebowstąpienia Pańskiego świętują nadal w Polsce członkowie Kościóła Ewangelicko-Augsburskiego. Zgodnie z artykułem 14 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, dla ewangelików Wniebowstąpienie jest dniem wolnym od pracy. Tak też będzie w tym roku 14 maja 2026.