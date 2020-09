"Premier Jarosław Gowin zdecydował o odejściu z rządu, rekomendował mnie na wicepremiera wiosną tego roku. To on najpierw musi zdecydować, czy chce powrócić do rządu" – stwierdziła w Poznaniu wicepremier Jadwiga Emilewicz. "Jeśli taka będzie jego wola, taka decyzja koalicji – na pewno w tym rządzie się znajdzie" – dodała.

Jarosław Gowin i Jadwiga Emilewicz w Sejmie / Radek Pietruszka /PAP

REKLAMA