20 złotych grzywny za zjedzenie śliwki w czekoladzie ma zapłacić emeryt ze Szczecina. Kołobrzeski sąd rejonowy uznał go winnym kradzieży cukierka w jednym z nadmorskich dyskontów. To już drugi wyrok w tej – zdawałoby się - błahej sprawie. Sędzia argumentowała jednak, że bez względu na zamiar i wartość przedmiotu, oskarżony nie miał prawa zachować się, jakby towar należał do niego. 70-latek oprócz grzywny musi zapłacić 100 złotych kosztów procesu - za te pieniądze mógłby kupić 300 śliwek w czekoladzie.

