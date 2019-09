Rozmieszczenie specjalnych odstraszaczy zapachowych i budowa siatki pod napięciem elektrycznym. Tak Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku chce ograniczyć możliwość przemieszczanie się dzików. Tuż przy granicy województwa pomorskiego - jeszcze na terenie warmińsko-mazurskiego - odnotowano ostatnio kolejny przypadek ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń. Wschodnie powiaty pomorskiego są już objęte strefą ochronną.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Prócz rutynowych działań - odstrzałów dzików i kontroli przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku zamierza podjąć dodatkowe kroki, które mają zapobiec pojawieniu się ASF bezpośrednio na Pomorzu.

Pierwszym z nich będzie ustawienie tak zwane repelentów - specjalnych środków zapachowych. Ustawione zostaną wzdłuż wałów rzeki Nogat, co 20 metrów, na odcinku około 20 kilometrów, między Zalewem Wiślanym a trasą S7. To są na takich szpilkach rozmieszczone koszyczki, w których ten środek jest aplikowany. Jeżeli to działanie zostanie powtórzone po drugiej stronie, czyli stronie warmińsko-mazurskiej - a tak ma się stać - będzie stanowić całkiem poważną barierę do przemieszczania się dzików - mówi RMF FM Wojciech Trybowski, Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Repelenty mają zostać ustawione w ciągu najbliższych 10 dni.

Druga barierą ma być specjalna siatka z linek, wzmocniona linką pod napięciem elektrycznym. Powstać ma w ciągu kilku tygodni. To ma być pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. To będzie takie napięcie elektryczne, które jest dozwolone dla zwierząt, bezpieczne dla ludzi. Siatka również stanie na długości 20 kilometrów. Ona dodatkowo spowodowałaby ograniczenie przemieszczania się dzików. W tej chwili prowadzimy rozmowy z właścicielami terenów, na których ma to być rozstawione. Jest to jak najbardziej koncepcja poddana realizacji, w roku realizacji - mówił mi Wojciech Trybowski. Koszty siatki szacowane są na 130 tysięcy złotych, pokryć ma je Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku. Czas ustawienia ogrodzenia zależny jest jeszcze od uzgodnień z kilkoma instytucjami.

Na początku września Komisja Europejska rozszerzyła mapę terenów, którym zagraża ASF. Pierwszy raz znalazła się na nim również część województwa pomorskiego. Gminy Stare Pole, Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń znalazły się w tak zwanym obszarze czerwonym - objętym ograniczeniami dotyczącymi przede wszystkim przemieszczanie świń, ale także dzików. Z kolei obszar ochronny, tak zwany żółty, objął gminy Lichnowy, Miłoradz i Nowy Staw w powiecie nowodworskim, Malbork, gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim, a także Gdańsk oraz w całości powiaty: gdański, tczewski i kwidzyński.