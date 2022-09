Kierowca jechał pod prąd drogą S3 niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego w województwie lubuskim. Niebezpieczną sytuację nagrali pasażerowie przejeżdżającego w pobliżu autokaru.

Zdarzenie miało miejsce w ubiegły piątek, 9 września na odcinku S3 na wysokości Deszczna w województwie lubuskim.

Sytuację nagrali pasażerowie autokaru, którzy podróżowali w kierunku Międzyrzecza.

"Na zapisie wideo bardzo wyraźnie widać, jak kierujący osobową mazdą podąża w tym samym kierunku co autokar, ale drogą przeznaczoną dla kierowców jadących w kierunku Szczecina. Kierowca ten w ogóle nie reagował na to, co dzieje się wokół niego" - relacjonowali policjanci.

Nagranie trafiło na skrzynkę mailową stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl, która powstała po to, aby skutecznie wykrywać niebezpieczne sytuacje na polskich trasach.

Sprawa trafiła do policjantów z wydziału ruchu drogowego. Mundurowi szukają kierowcy, który jechał pod prąd.

STOP Zły kierunek

Służby przypominają, że jeśli miniemy zjazd lub zorientujemy się, że poruszamy się w złym kierunku należy jechać do najbliższego zjazdu. Na drogach ekspresowych nie wolno się cofać, ani zawracać, nawet jeśli mamy do pokonania niewielką odległość.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad kilka miesięcy temu w różnych miejscach w Polsce umieściła duże żółte tablice z napisem "STOP Zły kierunek" i symbolem dłoni z umieszczonym na niej piktogramem znaku zakaz wjazdu. Ma to uchronić przez jazdą pod prąd. Podobne rozwiązanie stosowane jest w Austrii, Niemczech, Słowacji czy Chorwacji.