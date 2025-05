Poprawa bezpieczeństwa medyków będzie głównym tematem rozmów zaplanowanych w południe w Ministerstwie Zdrowia. W dzisiejszym spotkaniu początkowo udział mieli wziąć ratownicy medyczni. Po śmiertelnym ataku w ostatni wtorek na lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zaproszeni zostali także przedstawiciele lekarzy.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, gdzie doszło do zabójstwa lekarza / Art Service / PAP

Wśród pomysłów, które będą dzisiaj omawiane, jest między innymi propozycja Krajowej Rady Ratowników Medycznych, by powołać nową instytucję, która monitorowałaby wszystkie przypadki napaści na medyków. Choćby w czasie długiego weekendu takie sytuacje się zdarzały. Agresywni pacjenci atakowali personel między innymi w szpitalach w Gdyni, w Krakowie i w Pruszkowie pod Warszawą.

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej doktor Łukasz Jankowski wskazuje, że pomysłów na to, co mogłoby się zmienić w szpitalach, jest zdecydowanie więcej. Czerwone guziki alarmowe, które lekarz mógłby nacisnąć, by wezwać ochronę, wykrywacze metali czy odpowiednie ustawienia drzwi, by było to bezpieczne. Obserwujemy, jak z problemem agresji wobec lekarzy radziły sobie inne kraje. W Turcji na SOR-ach poza policją pojawiło się wojsko. W Stanach Zjednoczonych pracować zaczęli tzw. peace officers, czyli specjalni pracownicy, którzy dbają o pokój, o bezpieczeństwo. Mówimy tu o zatrudnieniu dodatkowych osób - wskazywał doktor Łukasz Jankowski. Chcemy rozmawiać, jesteśmy w bardzo trudnym momencie, kryzysowym, po okropnej tragedii, po obrzydliwym czynie mordercy - dodaje w rozmowie z reporterem RMF FM szef lekarskiego samorządu.

Jednym z tematów w czasie dzisiejszych rozmów ma być też nowelizacja ustawy, która zaostrzy kary za ataki na pracowników ochrony zdrowia. Zgodnie z najnowszym projektem minimalna kara to mają być trzy miesiące pozbawienia wolności. Trwają konsultacje w sprawie tej ustawy. Medycy dziś mają zgłosić nowe uwagi do najnowszej propozycji przepisów.

Równolegle uwagi wpływają także w sprawie zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia, które ma wprowadzić kamizelki nożoodporne w karetkach pogotowia. Kamizelki mają być do dyspozycji ratowników medycznych. Trwa ustalanie, jaki rozmiar i typ kamizelek należy zamówić, by nie zwracały one uwagi potencjalnych napastników i by nowy sprzęt spełniał swoją funkcję przy różnych warunkach atmosferycznych.

Na podpis prezydenta czeka nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która ma wprowadzić dodatkowe kursy samoobrony dla ratowników medycznych oraz pozwoli zwiększyć załogi pogotowia ratunkowego, by w jednej karetce było trzech, a nie dwóch, jak jest teraz, ratowników medycznych.