Ponad 20 tysięcy kobiet rocznie w Polsce słyszy diagnozę "rak piersi". Przypominamy o tym właśnie dzisiaj. 15 października to Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Zebraliśmy praktyczne informacje o bezpłatnych badaniach dla kobiet. Można z nich korzystać przez cały rok, nie tylko w październiku.

Mammografia to kluczowe badanie / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kluczowe badanie to mammografia, które może wykryć wczesne zmiany w piersiach. Doktor Katarzyna Pogoda z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie przypomina, że od dwóch lat w Polsce obniżona jest granica wieku, od którego panie mogą korzystać z tego badania bezpłatnie.

Panie w wieku 45-74 lata mogą korzystać raz na dwa lata, jeśli nic się nie dzieje. Jeżeli jest cokolwiek niepokojącego, wizyta u lekarza i badanie diagnostyczne - podkreśla doktor Pogoda. Profilaktyka raka piersi i robienie badań może nam uratować życie, bo wczesny rak piersi może być całkowicie wyleczalny - dodaje w rozmowie z RMF FM ginekolog doktor Monika Łukasiewicz.

Mammografia jest jednym z dwóch badań na NFZ, na które zapisać można się elektronicznie, w ramach centralnej e-rejestracji, przez Internetowe Konto Pacjenta. Tam jest lista wolnych terminów na najbliższe trzy miesiące.

Listę placówek, które prowadzą zapisy na mammografię w ramach centralnej rejestracji, znajdziesz TUTAJ.

Czym jest mammografia?

Mammografia jest badaniem, które za pomocą promieni rentgenowskich pozwala wykryć raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju. W czasie badania wykonuje się dwa zdjęcia każdej piersi. Niektóre kobiety odczuwają krótko trwające uczucie dyskomfortu związane z koniecznością ucisku piersi podczas badania. Ucisk jest konieczny, żeby uzyskać odpowiednią wiarygodność badania.

Specjaliści zwracają uwagę, że powodem powinny być wszelkie zmiany w piersiach, na przykład zmiana wielkości i kształtu piersi, która nie ustąpiła po miesiączce, guzki lub zgrubienia wyczuwalne w piersi lub pod pachą, zmiana koloru skóry piersi, wciąganie skóry piersi, pomarszczenie lub łuszczenie skóry piersi, zmiany w obrębie brodawki piersi.