Podczas szkolnego przedstawienia w podstawówce w Łabuniach w województwie lubelskim dzieci odgrywały rolę więźniów Auschwitz i gestapo. Siedmiolatków przebrano w obozowe pasiaki, starsi uczniowie mieli opaski ze swastyką. Na końcu inscenizacji dzieci "zagazowano". Na widowni obecni byli m.in. wiceminister obrony narodowej Marek Łapiński, wicekurator oświaty Piotr Szczepanik, a także poseł PiS Tomasz Zieliński. "Nie widzę w tym żadnych kontrowersji. To była lekcja historii" - mówi poseł w rozmowie z Onetem.

Na przedstawieniu w Szkole Podstawowej w Łabuniach 7-latków przebrano w obozowe pasiaki (zdj. ilustracyjne) / Andrzej Grygiel / PAP

Przedstawienie w Szkole Podstawowej w Łabuniach, niedaleko Zamościa, miało miejsce w pierwszej połowie grudnia 2019 roku. Szkole nadano wtedy imię Dzieci Zamojszczyzny. Głównym punktem obchodów był spektakl pt. "Nie mogę cię zapomnieć...".

Najmłodszych uczniów ubrano w więzienne pasiaki. Starsi odgrywali rolę ich rodziców, a dwóch nosiło skórzane płaszcze i opaski ze swastykami.

Na sali obecni byli politycy, księża, kombatanci oraz świadkowie tamtych wydarzeń. Spektakl pokazał "Aktion Zamość", czyli przymusowe wysiedlenia ok. 30 tys. dzieci, a następnie to, co się działo w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej.

Wokół dzieci przebranych za więźniów tańczyła dziewczynka w czarnym płaszczu z trupią czaszką. Następnie, przy użyciu odpowiedniego urządzenia, "zagazowano" młodych aktorów. Zdarzenie opisał tygodnik "Newsweek".

Wśród gości na widowni obok wiceministra obrony narodowej Marka Łapińskiego i wicekuratora oświaty Piotra Szczepanika siedział poseł PiS Tomasz Zieliński.

To była bardzo wzruszająca i przemyślana inscenizacja. Trzeba ją tylko obejrzeć w całości, by to dostrzec. Był to poziom niemal przedstawienia teatralnego, które ukazywało Dzieci Zamojszczyzny. Pokazano, że dzieci również były w obozach koncentracyjnych i tam ginęły. Nie widzę w tym żadnych kontrowersji - mówi w rozmowie z Onetem Tomasz Zieliński.

Parlamentarzysta podkreśla, że rozmawiał z niektórymi osobami na temat tego przedstawienia i wszyscy byli pod wrażeniem.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiedział złożenie do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.