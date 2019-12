Otwieracz do piwa, ozdoby choinkowe czy podkładka pod mysz z motywem Auschwitz znalazły się w ofercie największego internetowego sklepu na świecie – Amazona. Kontrowersyjne produkty zauważyli pracownicy Muzeum Auschwitz, którzy wskazali, że „niepokojącą” ofertę trzeba wycofać. Handlowy gigant po interwencji placówki usunął towar z asortymentu – podaje BBC.

Na świątecznych ozdobach widać tak charakterystyczne widoki jak tory kolejowe prowadzące do obozu zagłady, ogrodzenie z drutami kolczastymi czy budynki, w których w czasie drugiej wojny światowej zginęło ponad miliony osób.

NIE PRZEGAP: Angela Merkel w grudniu odwiedzi Auschwitz



O kontrowersyjnych produktach na Twitterze napisało Muzeum Auschwitz. "Sprzedaż ‘świątecznych ozdób’ zdaje się być niestosowna. Umieszczanie Auschwitz na otwieraczu jest raczej niepokojące i wskazuje na brak szacunku. Apelujemy go Amazona, by usunął produkty od tych dostawców" - można przeczytać w poście placówki, do którego dołączono zdjęcia. Wiadomość - podawana dalej przez tysiące użytkowników Twittera - zaczęła krążyć po internecie aż wywołała reakcję giganta handlu.

Amazon zdecydował się wycofać kontrowersyjny asortyment za co Muzeum Auschwitz szybko podziękowało. Później jednak placówka znalazła kolejny produkt z motywem obozu. Chodziło o podkładkę pod mysz, na której widać wagon jakim Żydzi byli transportowani na eksterminację.

Sklep internetowy pytany przez BBC sprawę wskazał, że oferty już nie ma. "Wszyscy sprzedawcy muszą stosować nasze wytyczne. Ci, którzy tego nie robią narażą się na naszą reakcję z usunięciem konta włącznie" - oświadczyła firma.

Kolejny taki przypadek