​Do Sądu Okręgowego w Ostrołęce skierowano akt oskarżenia przeciwko 47-letniej działaczce inicjatywy "Aborcyjny Dream Team" Justynie W. - poinformowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Chodzi o udzielenie pomocy przy przerwaniu ciąży poprzez dostarczenie tabletek poronnych.

Uczestnicy protestu pod hasłem "Nie chciej, Polsko, mojej krwi. Zakaz aborcji? To wy będziecie siedzieć. Ostrzeżenie poszło" / Albert Zawada / PAP

Jak przekazała rzeczniczka praskiej prokuratury prok. Katarzyna Skrzeczkowska, postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem złożonym przez mężczyznę, którego żona, będąc w 12. tygodniu ciąży, poinformowała go, że chce ją usunąć.

"Kobieta zamówiła paczkę przez internet na stronie "Ciocia Basia - women help women". Mężczyzna domyślał się, że w paczce są tabletki poronne" - czytamy w komunikacie prokuratury. Śledczy przeszukali mieszkanie kobiety i znaleźli u niej tabletki o takim działaniu.

"Ustalono, że leki te zawierają substancję powodującą obkurczenie macicy, co skutkuje wydaleniem jej zawartości. Ustalono także, skąd przedmiotowa przesyłka została nadana" - dodano.



W akcie oskarżenia Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zarzuciła Justynie W. udzielenie pomocy przy przerwaniu ciąży, przez przekazanie tabletek poronnych i wprowadzenie do obrotu lekarstwa bez pozwolenia.

Kobietę oskarżono również o posiadanie, w celu wprowadzenia do obrotu, innych produktów leczniczych bez stosownego pozwolenia.



Działaczka "Aborcyjnego Dream Teamu" nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Grozi jej kara do trzech lat pozbawienia wolności.