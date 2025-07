Duża awaria systemów komputerowych Narodowego Funduszu Zdrowia naprawiona. Przez mniej więcej godzinę urzędnicy nie mogli weryfikować statusu ubezpieczenia osób ubiegających się m.in. o wydanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zgłoszenie na ten temat dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Duża awaria komputerowa w NFZ. Nie można wyrobić kart EKUZ (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak informował dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, zawiesiły się serwery systemu, który nazywa się Centralny Wykaz Ubezpieczonych.

To system Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym znajdują się informacje, kto jest ubezpieczony, a kto nie.

Ta sprawa była problemem dla wszystkich osób, które jadą na wakacje i chcą sobie wyrobić kartę EKUZ.

Ok. 10:30 rzecznik NFZ-u zapewnił, że awaria została usunięta.

Czym jest karta EKUZ?

Karta EKUZ uprawnia do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria) oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Warto ją wyrobić przed wyjazdem na zagraniczne wakacje.

EKUZ jest wydawana bezpłatnie, oddzielnie dla każdego członka rodziny - nie ma wspólnej karty dla całej rodziny. Mogą ją otrzymać osoby ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze) i nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Uprawnia do skorzystania z nagłej pomocy medycznej, leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego w sytuacjach, kiedy nie można z nim czekać do powrotu do Polski, a także refundacji leków, zgodnie z prawem w kraju pobytu.

Karta nie pokrywa kosztów planowych operacji i zabiegów; powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (chyba, że dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu); akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA oraz podwyższonego standardu usług na życzenie, np. pojedynczego pokój.

Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście w oddziale NFZ, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), pocztą tradycyjną, wysyłając wniosek do oddziału NFZ i w punkcie obsługi klientów na Lotnisku Chopina. Ważność karty sprawdzić można w IKP.