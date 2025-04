Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził istotne zmiany w swoim planie finansowym na rok 2025. Jak informuje portal money.pl, zobowiązania z lat ubiegłych przewyższają te z roku 2023 aż 24-krotnie. Zmiany dotyczą przede wszystkim czterech oddziałów wojewódzkich: Łódzkiego, Mazowieckiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Wielkopolskiego.

NFZ wprowadziło zmiany w planie finansowym (zdj. podglądowe) / Jan Bielecki/East News / East News

Wprowadzone korekty, które nie wymagały zatwierdzenia przez komisję sejmową, obejmują głównie zmniejszenie wydatków na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne oraz refundację leków, ale także zwiększenie nakładów na programy lekowe.

Jednak największe zdumienie wzbudza piąta zmiana, dotycząca kosztów świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych. Kwota ta została zwiększona o ponad 631,5 mln zł, co oznacza, że całkowita kwota zobowiązań z ubiegłych lat wzrosła do prawie 6,2 mld zł. To aż 24 razy więcej niż w roku 2023, co stawia NFZ w trudnej sytuacji finansowej.

Sytuacja finansowa jest trudna

Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę na poważne konsekwencje takiego stanu rzeczy. Jak zauważa, rozpoczynając nowy rok z tak ogromnym "bagażem" zobowiązań z poprzedniego roku, NFZ zmuszony jest finansować ubiegłoroczne długi z bieżących środków, co prowadzi do zadłużania się na przyszłość.

Równocześnie rząd stoi przed dylematem dotyczącym zmian w składce zdrowotnej, co może wpłynąć na dalsze finansowanie ochrony zdrowia. Niepewność ta spotęgowana jest przez nadchodzące wydatki wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zawodów medycznych, które mogą wynieść nawet kilkanaście miliardów złotych.

Jak donosi portal money.pl, sytuacja finansowania jest bardzo trudna. Zgodnie z szacunkami może zabraknąć nawet 15 mld zł. Z jednej strony rząd dąży do obniżenia kosztów działalności przedsiębiorców poprzez zmiany w składce zdrowotnej, z drugiej strony konieczne są reformy, które zabezpieczą finansowanie sektora zdrowia.