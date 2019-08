"Dziś, niestety, jest wielu takich, którzy próbują fałszować historię. Jakieś sugestie zgłaszają, że II wojna światowa tak naprawdę rozpoczęła się w 1941 r." – mówił prezydent Andrzej Duda na wystawie Instytutu Pamięci Narodowej "Ściany Totalitaryzmów Polska 1939-1945", którą zorganizowano na placu Piłsudskiego w Warszawie. "Nie, ona się rozpoczęła od hitlerowsko-sowieckiej napaści na Polskę we wrześniu 1939 r. na podstawie ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow" - podkreślił.

Prezydent Andrzej Duda (2P) w drodze na wystawę plenerową "Ściany Totalitaryzmów Polska 1939-1945" / Leszek Szymański / PAP



Prezydent w towarzystwie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka, wiceprezesa IPN Mateusza Szpytmy oraz sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciecha Kolarskiego zwiedził wystawę plenerową na pl. Piłsudskiego w Warszawie.



23 sierpnia 1939 r. został zawarty słynny pakt Ribbentrop-Mołotow wraz z jego tajnymi klauzulami i załącznikami, z których jeden - jak wiemy doskonale - przewidywał, jak niektórzy to nazywają wprost, czwarty rozbiór Polski, czyli zajęcie ziem II RP przez hitlerowskie Niemcy i stalinowską, sowiecką Rosję. I tak się stało. Niemcy, jak wiemy, rozpoczęli swoją operację przeciwko Polsce 1 września, a 17 września zgodnie z wcześniejszymi m.in. ustaleniami dołączyli do tego Sowieci, wbijając naszym żołnierzom i naszej ojczyźnie nóż w plecy i ostatecznie doprowadzając do przegranej armii RP we wrześniu 1939 r. i do kolejnego zniknięcia Polski z mapy - przypomniał Duda.



Prezydent zwrócił uwagę, że 23 sierpnia obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Właśnie wtedy te dwa wielkie totalitaryzmy - hitlerowski i stalinowska Rosja - podpisały akt, który doprowadził ostatecznie do II wojny światowej i do wielkiego nieszczęścia, które dotknęło narody Europy i narody świata. Mam nadzieję, że zawsze ta właśnie prawda historyczna będzie wszędzie pamiętana. Żyją jeszcze dzisiaj świadkowie, którzy pamiętają doskonale tamte wydarzenia, są dokumenty i mam nadzieję, że nikt więcej nie będzie próbował fałszować historii - podsumował Duda.



Otwarta w czwartek wystawa porusza tematykę historii dwóch totalitaryzmów - III Rzeszy i Rosji Sowieckiej. Osią narracji jest wybuch II wojny światowej, jego tragiczne konsekwencje i walka Polaków o wolność z dwoma okupantami. W realia wojny wprowadzają teksty kuratorskie i fotografie umieszczone na ścianach instalacji.