Zrównoważony rozwój kraju polega na tym, że wszędzie, w każdej części Polski stwarza się ludziom w miarę równe szanse. O taką Polskę mi chodzi o takiej Polski chcę - mówił we Włoszczowie w Świętokrzyskiem prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda / Piotr Polak / PAP

Prezydent wspominał zmarłego w katastrofie smoleńskiej Przemysława Gosiewskiego, "który zdecydował, że we Włoszczowie, w mieście, które nie leży przy głównych drogach krajowych" powstanie stacja kolejowa, na której będą zatrzymywały się pociągi ekspresowe.

Właśnie dlatego, by stworzyć ludziom szanse, by zmienić perspektywę, by od strony komunikacyjnej, kolejowej to miejsce stało się sercem województwa. I zrobił to. Pamiętacie państwo, jak spadła na niego straszliwa krytyka. Tak, wykorzystał to, że był wtedy ministrem, wicepremierem - mówił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Włoszczowy. Przekonywał, że dzięki tej decyzji "wielu ludzi znalazło pracę, znalazło swoją życiową szansę, że pobudziło to i miasto, i powiat".

Andrzej Duda przypomniał, że zarówno on sam, jak i Przemysław Gosiewski współpracowali z prezydentem Lechem Kaczyńskim, którego "wielka ideą" był zrównoważony rozwój kraju. Zrównoważony rozwój kraju polega na tym, że wszędzie, w każdej części Polski stwarza się ludziom w miarę równą szansę; żeby mogli żyć, funkcjonować, pracować, kształcić się, żeby mieli dostęp do dóbr kultury, do tego wszystkiego, co ważne. Na tym polega nowoczesne państwo i na tym polega prawdziwa realizacja zasady zrównoważonego rozwoju - podkreślił prezydent.

O taką Polskę mi chodzi i takiej Polski chcę, żeby testament mojego prezydenta wypełnić, a także i w jakimś sensie i testament właśnie Przemysława Gosiewskiego. O taką właśnie Polskę dzisiaj się staramy - powiedział.

Zaznaczył, że prosił zarówno premiera Mateusza Morawieckiego, jak i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, "by przede wszystkim postawić na komunikację, bo ona jest fundamentem rozwoju kraju". Wreszcie te plany udaje się realizować. W najbliższym czasie minister Adamczyk przedstawi plan budowy 100 obwodnic w miastach w całej Polsce. Sto obwodnic powstanie w ciągu najbliższych lat i rozwiąże problem komunikacyjny w wielu miastach i miasteczkach - powiedział Duda.