Policja ostrzega przed oszustami, którzy mają nową metodę wyłudzania pieniędzy. Sprawcy podszywają się pod kuriera i wysyłają SMS-y. Po kliknięciu w link zawarty w wiadomości, można stracić wszystkie pieniądze, które znajdują się na naszym koncie.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Przed oszustami przestrzega w mediach społecznościowych rzecznik prasowy policji w Poznaniu Andrzej Borowiak.



Jeśli otrzymałeś SMS-a o takiej albo podobnej treści to pod żadnym pozorem nie wchodź pod załączony link do banku. To mistyfikacja! - ostrzega policjant. I ujawnia treść wiadomości, w której czytamy: Twoja przesyłka została wstrzymana z powodu nadwagi. Ureguluj należność 1,49 zł, aby ją otrzymać i uniknąć zwrotu do nadawcy.



W SMS-ie od oszustów znajduje się link, za pośrednictwem którego adresat przesyłki ma uregulować rzekomą należność. W rzeczywistości przekierowuje on do fałszywej strony banku. To pozwala oszustowi pozyskać dane do konta ofiary.



Jak dodaje Borowiak, ofiarą oszustów padła poznanianka. Straciła prawie ćwierć miliona złotych.



Hakerzy przejęli kontrolę nad jej kontem i wyczyścili je do zera. Staramy się ich złapać - informuje funkcjonariusz.